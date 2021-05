Frau erleidet Schädelverletzung nach Corona-Test

Beim Nasenabstrich

Eine Frau lässt einen Corona-Test mittels Nasenabstrich durchführen und erleidet eine Schädelverletzung. Ihr läuft Hirnwasser aus der Nase. In Osnabrück muss sie operiert werden.

Osnabrück – Eine Frau fühlt sich krank. Wie Millionen andere Menschen macht sie sich auf den Weg, um einen Corona-Test zu machen. Doch nach dem Nasenabstrich fühlt sie sich nicht gut. Erst hat sie Nasenbluten, dann Kopfschmerzen. Wochenlang tropft ihr eine Flüssigkeit aus der Nase. Irgendwann fährt die Frau zum Arzt. Dann der Schock: Die Frau hat eine Verletzung am Schädelbasisknochen. Die Flüssigkeit aus ihrer Nase ist sogenanntes Hirnwasser.

Wie es zu der Schädelverletzung durch den Corona-Test kommen konnte und wie es der Frau mittlerweile geht, erfahren Sie hier.