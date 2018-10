Beim Muschelsuchen überrascht: Krokodil tötet Wildhüterin

Tödlicher Angriff in Australien: Ein Krokodil hat eine Wildhüterin getötet. (Symbolfoto)

Ein Krokodil hat im Norden Australiens eine Frau getötet. Die Wildhüterin war beim Muschelsuchen plötzlich verschwunden. Auch das Tier lebt nicht mehr.

Arnhelmland - Eine Wildhüterin ist an einem abgelegenen Ort im Norden Australiens von einem Salzwasserkrokodil angegriffen und getötet worden. Die Frau habe am Freitagvormittag (Ortszeit) in Arnhemland im Gebiet Northern Territory mit ihrer Familie gefischt, als sie plötzlich verschwand, berichtete die Nachrichtenagentur AAP.

Demnach standen sieben Frauen und Kinder in einem Wasserloch im etwa hüfthohen Wasser. Sie fischten und suchten nach Muscheln, als es plötzlich Spritzgeräusche gab und die Frau verschwand. Nur ihr Eimer sei noch da gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur. Der Körper der Frau und das Krokodil wurden Stunden später gefunden, weniger als einen Kilometer von der Stelle entfernt. Wildhüter töteten das Tier.

Arnhemland ist ein Siedlungsgebiet der Aborigines im Norden Australiens von der Größe Portugals. Die Frau hatte als Wildhüterin in der lokalen Schutzzone der Aborigines gearbeitet. Die Polizei und eine Arbeitsschutzorganisation untersuchen den Vorfall.

