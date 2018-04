Wer macht denn sowas?

+ © dpa / Polizei Frau mit 9 Kilo Schokolade unter dem Rock erwischt, aber eigentlich hatte die Ladendieben schon viel mehr geklaut. © dpa / Polizei

Das geht wohl selbst Naschkatzen zu weit! Eine 35-Jährige in Braunschweig wollte Schokolade in großen Mengen aus einem Supermarkt in Braunschweig klauen. Aber das war noch nicht alles.