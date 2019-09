Frau ruft Polizei - und bringt Beamte zum Schmunzeln

Eine Anwohnerin alarmiert die Polizei, weil sie seltsame Geräusche hört - dann stellt sich heraus, dass es sich um einen Ziegenbock handelte, der nicht ohne Grund laut blökte.

Lohr am Main - Ein brünftiger Ziegenbock hat auf einer Weide in Unterfranken derart laut geblökt, dass eine Anwohnerin wegen „komischer Geräusche“ die Polizei gerufen hat. „Der Bock war aber nicht krank oder verletzt - sondern völlig außer sich, um die Damen der Herde zufrieden zu stellen“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. „Als eine Streife gegen sechs Uhr am Morgen die Weide in Lohr am Main kontrollierte, grunzte und blökte der Bock zufrieden vor sich hin.“

Der Bock hat allen Grund, gut gelaunt zu sein

Die Beamten beruhigten den Angaben zufolge die besorgte Anwohnerin. „Ein Blick aus dem Fenster des Wohnhauses vor dem Notruf hätte die Situation vielleicht auch geklärt“, hieß es weiter. „Erfreulich ist, dass es jetzt bald kleine Zicklein gibt.“

dpa