Schon wieder: Frau im FKK-Bereich eines bekannten Freizeitbades vergewaltigt

Am Wochenende wurde eine Frau im FKK-Bereich eines Freizeitbades vergewaltigt. (Symbolbild)

Erst vor wenigen Wochen wurde eine Frau im FKK Bereich des Freizeitbades Miramar brutal vergewaltigt. Nun kam es am Wochenende wieder zu einem sexuellen Übergriff.

Weinheim - Erst am 17. Juli wurde eine Frau im FKK-Bereich des Miramar brutal vergewaltigt. Ein Mann schlug einer 49-Jährigen erst in ins Gesicht, würgte sie und vergewaltigte sie dann.

Nur wenige Wochen später folgte die nächste Vergewaltigung: Am Samstagabend (11. August) lag eine 56-jährige Frau nichtsahnend in einem Whirlpool des FKK-Bereichs, als ihr ein 48-Jähriger erst ungefragt in ihren Intimbereich fasste und sie dann vergewaltigte.

