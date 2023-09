Frau wird im Urlaub von Rochen attackiert – Foto zeigt Stachel in ihrem Rücken

Von: Ulrike Hagen

Das war knapp: Ein harmloser Strandausflug wurde für eine Frau zum echten Alptraum. Ein Rochen bohrte sich in ihre Haut, sie kam nur knapp mit dem Leben davon.

Ruskin – Diesen Strandbesuch in Florida, wo wegen Vibrionen in Gewässern gerade fünf Menschen starben, wird Kristie O‘Brien mit Sicherheit nie mehr in ihrem Leben vergessen. Denn die unheimliche Begegnung mit einem Meeresbewohner kostete sie fast das Leben. Ein Stachelrochen hat bei ihrem Sprung ins Wasser seinen Stachel tief in ihren Rücken gebohrt. Die Begegnung war beinahe lebensbedrohlich, da der Stachel knapp an ihrer Lunge vorbeiging.

Ein harmloser Strandausflug wurde für eine Touristin zum Alptraum. Ein Rochen bohrte sich in ihre Haut, sie kam nur knapp mit dem Leben davon. © Thomas O‘Brien /Gofundme

Frau wird im Urlaub von Rochen attackiert - Foto zeigt Stachel in ihrem Rücken

Die dreifache Mutter Kristie Cataffo-O‘Brien und ihr Partner Thomas verbrachten einen Tag am Strand in Florida, um der brütenden Hitze zu entfliehen, wie unter anderem Dailymail berichtet. Doch kurz nachdem sie ins Wasser gingen, spürte O‘Brien plötzlich ein stechendes Gefühl im Rücken. „Ich spürte sofort, wie mich etwas stach“, erinnert sie sich, „ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht eine Qualle oder so etwas war, aber es war super, super schmerzhaft“.

Als sie aus dem Wasser aufsteht, hängt ein Stachelrochen lebendig an ihrem Rücken, sein Stachel zehn Zentimeter tief neben ihrer rechten Schulter eingedrungen. Die schrecklichen Bilder aus dem Krankenhaus zeigen, wie viel Glück sie hatte, dass sie überlebte.

„Ich dachte, ich würde sterben“: Stachelrochen spießt Frau auf und verfehlt Lunge nur knapp

Dem Fernsehsender Fox13 erzählt sie, dass der Schmerz des Stachels in ihrem Rücken zwar unerträglich war, ihr Ehemann Thomas O‘Brien ihr aber half, während der ganzen Tortur ruhig zu bleiben: „Ich hatte noch nie so viel Angst und dachte tatsächlich, ich würde sterben, aber Thomas war an meiner Seite und hat mich beruhigt“, fügt sie hinzu.

„Der Stachelrochen bewegte sich und zappelte herum, und jedes Mal, wenn es eine Welle gab oder sich irgendetwas bewegte, konnte ich spüren, wie sich der Widerhaken in meinen Rücken bohrte“, sagt Cataffo-O‘Brien.

Stachelrochen-Attacke am Badestrand: Frau kommt mit lebendigem Rochen im Rücken ins Krankenhaus

Sie erzählt, dass Sanitäter etwa 45 Minuten nach dem Notruf vor Ort eintrafen und sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachten, wo Ärzte den Stachelrochen vorsichtig aus ihrem Rücken entfernten. Dazu schnitten die Ärzte das Tier zunächst an der Schwanzwurzel ab und entfernten dann den langen Stachel aus dem Rücken der Frau.

Auf einer GoFundMe-Seite, die eingerichtet wurde, um Geld für ihre Behandlung zu sammeln, schreibt Cataffo-O‘Briens Ehemann: „Der Stachelrochen war verwundet und lag im Sterben, als Kristie sich im Wasser zurücklehnte, um sich die Haare nass zu machen, und der Stachelrochen sie mit zwei Widerhaken im Muskel ihres oberen Rückens erwischte.“

Widerhaken des Stachelrochens dringt fast bis in die Lunge ein

„Der Widerhaken drang tief in sie ein und verfehlte ihre Lunge um drei Zentimeter“, fährt er fort. „Es kann sein, dass sie einen Nervenschaden hat, aber es ist zu früh, um das zu sagen.“ O‘Brien befindet sich derzeit im Krankenhaus, wo sie weitere bleiben wird, um sicherzustellen, dass sie sich keine bakterielle Infektion zugezogen hat.

„Ich habe sehr lange in Florida gelebt“, sagt Kristie Cataffo-O‘Brien. „Man denkt nie, dass so etwas passieren kann, und ich stehe immer noch unter Schock“. Sie habe aber keine Angst davor, wieder baden zu gehen: „Ich werde wieder ins Wasser gehen, wahrscheinlich nur nicht in der Bucht.“ Dem Tier gibt sie keine Schuld für den Vorfall: „Wir sind der Gnade der Meeresbewohner ausgeliefert. Das ist ihr Territorium, nicht unser Territorium“, sagte die Kalifornierin gegenüber Fox13. Damit hat sie nicht Unrecht: Im Mittelmeer sorgte im Sommer eine markante Rückenflosse von einem Hai für Angst und Schrecken unter den Badegästen.