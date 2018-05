Frau wird von Ehemann (47) im Streit erstochen - mussten die Kinder dabei zu sehen?

Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ging der erste Notruf bei der Polizei in Winsen (Niedersachsen) ein. Als Beamte dann am Einsatzort eintrafen, versuchten diese alles um das Leben einer Frau zu retten.

Harburg - Mit mehreren Messerstichen hat ein 47-Jähriger im niedersächsischen Winsen an der Luhe seine Ehefrau erstochen. Der Mann rief am Sonntagabend von sich aus die Polizei und stellte sich, wie die Polizei Harburg am Montag mitteilte. Die Frau (40) kam schwer verletzt in eine Hamburger Klinik, wo sie kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag.

Was war am Sonntagabend passiert?

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hatte es im Vorfeld einen Streit zwischen der 40-jährigen Frau und ihrem getrennt lebenden Ehemann gegeben. Dabei stach der Mann mit einem Messer mehrfach auf sie ein. Während der Auseinandersetzung waren die acht und zwölf Jahre alten Söhne ebenfalls zu Hause, so die Polizei. Inwieweit die Kinder die unmittelbare Tat mit ansehen mussten, ist noch unklar. Beide wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Der Mann war zur Tatzeit stark alkoholisiert. Er soll im Laufe des Tages (Montag) einem Haftrichter vorgeführt werden.

