Frauenleiche im Neusiedler See: Tatverdächtiger verhaftet

Frau ohne Kopf, Arme und Beine entdeckt

+ © dpa / Helmut Fohringer Polizisten suchen im Fall des Leichenfundes in der Ruster Bucht am Neusiedler See die Suche nach Leichenteilen. © dpa / Helmut Fohringer

Nach dem Horrorfund in Österreich, bei dem Fischer am Neusiedler See einen Frauentorso ohne Arme, Beine und Kopf entdeckt haben gibt es neue Informationen. Demnach wurde ein Tatverdächtiger aus Wien festgenommen.