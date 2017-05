Frauenleiche in Berliner Park gefunden

Berlin - In einem Waldstück in Waidmannslust wurde heute Nacht die Leiche einer 19-jährigen Frau entdeckt. Zeugen hatten einen Streit gehört.

Nach ersten Informationen wurde die Leiche der 19-Jahre alten Frau in einem Park am Höllentalweg gegen 3.30 Uhr entdeckt. Nach Angaben der BILD hatten Zeugen in der Nacht einen Streit gehört. Sie hätten sich nichts weiter dabei gedacht, da der Park bei Jugendlichen ein beliebter Treffpunkt ist. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen und wird derzeit von der Polizei verhört.

Unsere #Moko vernimmt derzeit einen Mann, der im Verdacht steht heute Nacht in #Reinickendorf eine 19-Jährige getötet zu haben.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 18. Mai 2017

