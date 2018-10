Autofahrer auf Bundesstraße blicken rüber zu Parkplatz - und machen seltene Entdeckung

Ist das etwa eine Fata Morgana, fragten sich einige Autofahrer im Schwarzwald am Montag. Plötzlich stand am Straßenrand einer viel befahrenen Bundesstraße ein ungewöhnliches Tier am Straßenrand.

Freiburg - Da traute so mancher Autofahrer im Schwarzwald seinen Augen nicht: Am Montag stand auf einem Parkplatz kurz vor der Ausfahrt St. Georgen plötzlich ein Kamel direkt am Straßenrand der vielbefahrenen Bundesstraße 3. „Der Parkplatz ist nur etwa fünf Meter von der Fahrbahn entfernt, es bestand die Gefahr, dass es weiter auf die Straße läuft“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.

Besitzer sicher, dass Kamel "nicht einfach so auf die Straße laufen" würde

Diese Gefahr bestand nach Ansicht der Besitzer nicht, sie hatten die Ruhe weg. Das Tier gehörte zu einem Wanderzirkus, der in der Nähe gerade seine Zelte aufbaute. Die Besitzer hatten das Tier auf dem Parkplatz abgestellt und nicht angebunden. Daraufhin lief es noch einige Meter weiter in Richtung der Bundesstraße. Man sei sich sicher, dass es "nicht einfach so auf die Straße laufen" würde, versicherten sie gegenüber den Beamten.

Darauf wollten sich die Polizeibeamten aber nicht verlassen und forderten die Tierhalter auf, das Kamel weiter weg von der Fahrbahn abzustellen. Der Bitte kamen die Zirkusleute nach.

va/dpa