Beliebter Freizeitpark plant drastische Veränderungen

Der beliebte hessische Freizeitpark Lochmühle plant drastische Veränderungen zur neuen Saison - mittelfristig könnte das vor allem den Kindern nicht gefallen.

Wehrheim - Sie ist eine der Institutionen für Freizeitvergnügen im Rhein-Main-Gebiet: die Lochmühle im hessischen Wehrheim. Nun plant der Park grundlegende Neuerungen, die vermutlich nicht allen Besuchern gefallen werden, wie fnp.de* berichtet. „In diesem Jahr krempeln wir gefühlt den ganzen Park einmal um“, sagt Christine Zwermann-Meyer, Chefin des Freizeitparks Lochmühle.

Lochmühle: Mit dieser beliebten Freizeitaktivität ist bald Schluss

Bislang konnten die Parkbesucher ihre eigenen Grills mitbringen und an den vorgesehen Plätzen aufstellen - damit ist zum Saisonstart 2019 in der Lochmühle Schluss. Zu oft hätten die Besucher die Grills auf die Holztische aufgestellt und sie dadurch beschädigt. Auch, ob es mit der Tierhaltung mittelfristig so weitergehen wird wie bisher steht noch nicht fest-

