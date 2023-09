Tragisches Unglück in Baden-Württemberg: Teenager (13) klettert auf Zugwaggon und stirbt an Stromschlag

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

16-Jähriger stirbt beim Klettern auf Zugwaggon (Symbolbild) © picture alliance/dpa / Stefan Puchner

Ein 13-jähriger Junge steigt am Bahnhof Ettlingen in Baden-Württemberg auf einen Waggon und bezahlt das mit dem Leben. Die Polizei nennt Details.

Ettlingen – Ein tödliches Unglück hat sich am Freitagabend (8. September) in Baden-Württemberg ereignet. Beim Versuch, auf einen Zugwaggon aufzuspringen, wurde ein Teenager am Bahnhof in Ettlingen im Landkreis Karlsruhe tödlich verletzt. Wie die Polizei am Samstag (9. September) in einem Statement mitteilte, handelt es sich bei dem getöteten Teenager um einen 13 Jahre alten Jungen. Der Junge war bei dem waghalsigen Vorfall nicht alleine, er wurde von einem Freund begleitet. Dieser wurde bei dem Unglück nicht verletzt.

Tragisches Unglück in Baden-Württemberg – Teenager (13) klettert auf Zugwaggon und stirbt an Stromschlag

Ereignet hat sich das Unglück nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 20.35 Uhr. Der 13-Jährige sei demnach mit seinem Freund zunächst auf einen abgestellten Zugwaggon geklettert und habe dann versucht, auf den nächsten Waggon zu springen. Dabei kam es zu einem Lichtbogen an der Oberleitung. Das bestätigte die Polizei in der Mitteilung. Der Junge erlitt hierdurch einen Stromschlag und starb noch vor Ort. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung weiter erklärte, wurde der Freund des Teenagers bei dem Vorfall nicht körperlich verletzt.

Weitere Unglücke mit Kindern: Tödliches Drama in Bayern, Junge in den USA stirbt nach Challenge

In Bayern ereignete sich am Freitag ebenfalls ein tödliches Drama um einen Teenager: Ein Jugendlicher wurde auf dem Gelände einer Schule tot aufgefunden. Tatverdächtig ist ein Teenager, er soll am Samstag (9. September) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Auch in den USA starb ein Teenager vor kurzem. Der Jugendliche hatte zuvor einen scharfen Chip gegessen. Ist die One-Chip-Challenge Schuld am Tod des 14-Jährigen? Die Familie meldet sich im Netz. In Österreich verunglückte ein sechs Jahre altes Mädchen bei einer Wanderung, die Schwester des Mädchens musste alles mit ansehen.