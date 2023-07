Fünf Orte in Franken und Umgebung fürs digitale Fotoalbum

3 / 5

Viel Grün, viel blau und in der Mitte die Hauptattraktion Burg Egloffstein. Die Burg ist eine hochmittelalterliche Adelsburg, die gegen eine Eintrittsgebühr besucht werden kann. Allerdings macht auch der Blick von außen auf die Burg etwas her. Zu finden ist die Burg in Egloffstein im oberfränkischen Landkreis Forchheim. © Norbert Probst/Imago