Ganz schön dreist: Mann kommt auf Polizeiwache - um sich über Drogenqualität zu informieren

Fürth - Da staunten die Beamten auf einer Fürther Polizeistation (Mittelfranken) nicht schlecht. Ein 58-Jähriger kam auf die Wache, „um sich über die örtliche Drogenqualität zu informieren“, wie die Beamten auf Facebook schreiben.

Ein Probierpäckchen hatte der Mann auch dabei: Er holte zur Verwunderug der Polizisten eine Tüte Crystal Meth aus seiner Tasche und übergab sie den Beamten. „Über die Qualität konnten wir ihm zwar nichts sagen, zurück bekam er seine Drogen aber auch nicht mehr“, heißt es weiter in dem Facebook-Post.

Mann besucht Polizeistation in Fürth: Facebook-Post der Beamten amüsiert User

Der Post der Polizei Mittelfranken hat bereits über 700 Likes bekommen. Mehr als 200 Menschen haben den Beitrag kommentiert: „Das ist aber jetzt nicht euer Ernst, oder?“ heißt es da beispielsweise, worauf die Polizei kurz und knapp mit „doch“ antwortete. Ein weiterer Nutzer schreibt: „Immer eine gute Idee: jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt“. Auch diesmal antwortete die Polizei: „Das fanden wir eben auch.“

Fürth: Mann besucht Polizeiwache mit Drogen - er bekommt eine Anzeige

Immer wieder reagiert die Polizei mit Humor auf Kommentare unter ihrem Post. Als eine Userin mit einem Lachsmiley schreibt „Nicht dass ihr noch eine Anzeige wegen Diebstahl von dem Herren bekommt“ schreibt die Polizei, dies würde schon daran scheitern, „dass er es freiwillig auf den Tisch gelegt hat.“

Doch wie geht es jetzt für den Mann weiter? Laut Polizei bekam er eine Anzeige wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln. Alles weitere entscheide die Justiz.

