Filmaufnahmen aus Sperrzone aufgetaucht: Abenteurer zeigt bislang unbekanntes Material aus Fukushima

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

In Fukushima trug sich die größte Atomkatastrophe seit Tschernobyl zu. Ein Niederländer erkundete die Sperrzone und brachte schaurige Aufnahmen mit.

München – Fukushima wird häufig in einem Atemzug mit Tschernobyl genannt: Der Unfall im Jahr 2011 war die schlimmste Atomkatastrophe seit dem GAU im Jahr 1986. Der niederländische Weltreisende Bob Thissen hat sich auf verlassene Orte spezialisiert, die er seinem Publikum näher bringen will. Er wagte sich mit seinem Team in die Sperrzone Fukushimas und fand dort unter anderem eine Menge Oldtimer-Sportwagen. In Videos stellt er seine Entdeckungen online, außerdem veröffentlicht er Bücher mit Fotografien.

Fukushima als „Lost Place“: Niederländer erkundet Sperrzone in Japan

Ein Rückblick: Das Tōhoku-Erdbeben und der 14 Meter hohe Tsunami legte die Stromversorgung und Kühlung von drei Fukushima Daiichi-Reaktoren lahm. Alle drei Kerne schmolzen innerhalb der ersten drei Tage. Die Fukushima-Katastrophe war neben Tschernobyl die einzige weitere Katastrophe, die auf der internationalen Skala für nukleare Ereignisse als Stufe 7 eingestuft wurde. In den Tagen nach der Katastrophe waren über 150.000 Bewohner in einem Umkreis von 20 km um das Kraftwerk gezwungen, alles aufzugeben, was sie hatten, und das Gebiet zu verlassen.

Zwölf Jahre ist die Kernschmelze mittlerweile her, und es ist nun wieder erlaubt, einige Gebiete der Präfektur zu besuchen, da die Strahlung in der Gegend ein normales Niveau erreicht hat. Dies nutzte der 34-jährige Thissen aus. Neben Aufnahmen aus einem verlassenen Uhrenladen sind seine Bildzeugnisse von Oldtimer-Sportwagen und JDM-Autos (Japanese Domestic Market), die von der Natur zurückerobert werden, besonders beeindruckend.

Fukushima: „Trauriger Anblick, diese Sammlerstücke in einem schlechten Zustand zu sehen“

So fand er unter anderem Autos der Marken Porsche 911 Carrera (964), Nissan Skyline, die Mercedes S-Klasse, Nissan 300ZX, Nissan Silvia, japanische Leichenwagen, Chevrolet Impala SS, Jaguar XJ, Honda S2000, Mitsubishi Lancer Evolution und Subaru STI. Obwohl sich die meisten Autos zum Zeitpunkt des Vorfalls in einem hervorragenden Zustand befanden, sind sie aufgrund der Strahlung in ihren Metallrahmen unbrauchbar und wertlos.

„Es war ein trauriger Anblick, diese Sammlerstücke in einem schlechten Zustand zu sehen, besonders wenn man weiß, dass jedes Auto einen Besitzer hatte, der sein Fahrzeug nicht zurückholen konnte“, sagte Thissen. Er besuchte die Sperrzone dreimal insgesamt in vier Wochen. Sein Ziel, wie er auf seiner Website schreibt, sei es, „so viel wie möglich zu dokumentieren, bevor das gesamte Gebiet wieder aufgebaut wird.“ (cgsc)

Es ist kein Atomkraftwerk mehr in Deutschland am Netz. Die Anti-Atom-Bewegung hat damit einen Sieg errungen. Doch vorbei ist ihre Arbeit noch nicht.