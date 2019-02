Polizei stoppt Lkw-Fahrer - Blick auf Ladung sorgt für Entsetzen

Wie dieser Lkw-Fahrer seine Ladung gesichert hat, sorgt bei den Beamten für Fassungslosigkeit.

Fulda - Bei der Ladung eines Lkws mussten die Beamten am Dienstag gleich zweimal hinsehen: Die mangelhafte Sicherung war nämlich nicht alles, was da so gar nicht passte. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Lkw aus Fulda mit erheblichen Mängeln unterwegs

Eine Streife der Polizeistation Alsfeld stoppte am vergangenen Dienstagvormittag einen Lkw mit Anhänger von einer Umweltentsorgungsfirma aus dem Kreis Fulda. Bereits der erste Blick auf die Ladung sorgte bei den erfahrenen Beamten für Entsetzen: Die Ladung war nur mangelhaft gesichert, das Gespann zudem total überladen. Auf dem Anhänger hatte der Lkw laut einer Pressemitteilung der Polizei Abfall geladen, darunter drei Schrottfahrzeuge und 20 Elektrogeräte. Der Pressemitteilung wurde ein Foto angefügt, dass das Ausmaß der mangelhaften Sicherung deutlich macht.

+ Fulda: Polizei stoppt Lkw - Blick auf Ladung entsetzt sogar erfahrene Beamte. © Polizeipräsidium Osthessen

Fulda: Lkw-Fahrer mit schlecht gesicherter Ladung unterwegs - das kommt auf ihn zu

Bei einer genaueren Kontrolle kam heraus, dass das Gespann mehr als neun Prozent überladen war. Der Lkw-Fahrer aus Fulda - der auch der Firmeninhaber gewesen sein soll - konnte außerdemkeine gültige Berechtigung zum Transport des Abfalls vorlegen. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen in Verbindung mit Verstößen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Beförderungserlaubnis-Verordnung.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, konnte der Lkw-Fahrer seinen Schrott zumindest gleich zur Verwertung an Ort und Stelle abladen - der Kontrollort und die Lieferadresse waren identisch.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.