Sensationsfund im Titanic-Wrack: Forscher entdecken Halskette

Von: Christina Denk

Teilen

Auf den neuen Fotos des Titanic-Wracks haben Forscher eine Halskette entdeckt. Sie war über 100 Jahre verschwunden. Wem gehörte sie? Künstliche Intelligenz soll das Rätsel lösen.

London – Mitte Mai veröffentlichte die BBC erstmals neue Aufnahmen des gesunkenen Titanic-Schiffes. Forscher und Unternehmen hatten in 200-Stunden-Tauchgängen das Schiff gescannt und ein 3D-Modell erstellt. Bereits die neuen Aufnahmen der Titanic waren eine Sensation. Doch auf dem Meeresgrund finden sich bekanntlich immer noch ein paar Geheimnisse mehr – Geheimnisse, die mehr als 100 Jahre verborgen blieben.

Neue Aufnahmen des Titanic-Wracks: Forscher finden Halskette – wie im Film

Bei den Aufnahmen entdeckten die Kameras der U-Boote Goldschmuck und vor allem eine Goldkette, berichtet der britische Sender BBC. Das Gold ist verdreckt, die Umrisse scheinen fast mit dem Boden des Schiffes zu verschmelzen. Doch der Anhänger der Kette ist recht gut zu erkennen: der Zahn eines Megalodon, eines prähistorischen Hais. Die Entdeckung sei „atemberaubend“ gewesen, sagte Richard Parkinson, vom zuständigen Tiefseekartierungsunternehmen Magellan.

Auf den neuen 3D-Aufnahmen des Titanic-Wracks hat Magellan diese goldene Halskette mit Haifisch-Anhänger entdeckt. Aktuell suchen sie nach dem ehemaligen Besitzer. © IMAGO

Auch Rose DeWitt Bukater, gespielt von Kate Winslet, trägt im Film „Titanic“ eine prunkvolle Halskette. Das „Herz des Ozeans“ ist ein Geschenk ihres Verlobten. Rose trägt die Kette beispielsweise als Jack sie zeichnet. Am Ende des Films, als alte Frau, wirft sie den blauen, herzförmigen Diamantanhänger ins Meer. Was die Macher des Films zu der Form der Kette inspirierte, wird immer noch heiß diskutiert, berichtet Screenrant. Wie nah ist diese Erzählung an der Realität? Wem gehörte die Kette und war es ebenfalls ein Geschenk? Das versuchen die Mitarbeiter von Magellan aktuell herauszufinden. Noch sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Doch schon bald könnte es konkretere Antworten geben.

Halskette auf Titanic-Wrack entdeckt: Forscher versuchen Besitzer der Kette zu finden

Um den Besitzer der Kette zu finden, haben die Mitarbeiter von Magellan begonnen, Familienmitglieder der 2200 Passagiere, die beim Untergang der Titanic an Bord waren, zu kontaktieren. Zur Unterstützung wird künstliche Intelligenz verwendet. Zusätzlich analysieren die Forscher alte Aufnahmen der Passagiere, die sie beim Betreten des Schiffes zeigen. Sie hoffen so, die Kette zu finden.

Im Film „Titanic“ trägt Rose DeWitt Bukater eine Kette mit einem blauen Diamanten. Es war ein Geschenk ihres Verlobten. © Mary Evans/Imago

Auf dem Meeresgrund wird die gefundene Goldkette jedoch bleiben müssen. Ein Abkommen zwischen den USA und Großbritannien verbietet es dem Unternehmen, Fundstücke der Titanic, von der immer wieder neue Aufnahmen auftauchen, an die Oberfläche zu holen. Das gilt auch für die weiteren Gegenstände, die Magellan auf den Aufnahmen entdeckte: Statuen, ungeöffnete Champagnerflaschen und Dutzenden Schuhe. Und wer weiß: Vielleicht verbirgt sich in den Aufnahmen ja noch das ein oder andere weitere Geheimnis. Ein Rätsel des Films zumindest wurde bereits untersucht. Regisseur James Cameron stellte sich höchstpersönlich der Frage, ob Jack in der „Titanic“-Schlussszene des Films mit auf die Tür gepasst hätte. (chd)