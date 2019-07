„Fusion“-Festival 2019: Besucher (28) tot im Zelt gefunden - Freunde unter Schock

Ein Todesfall überschattet das „Fusion“-Festival 2019 in Mecklenburg-Vorpommern. Die Leiche eines 28-Jährigen wurde in einem Zelt gefunden.

Lärz - Die mobile Wache hat auf dem „Fusion“-Festival 2019 am Sonntagvormittag einen leblosen Mann auf dem Gelände gefunden. Der 28-Jährige aus Mainz habe nach Angaben des leitenden Arztes in einem Zelt gelegen, teilte die Polizei mit. Eingesetzte Rettungskräfte und ein Notarzt konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Mann aus Mainz stirbt bei „Fusion“-Festival

Kriminalbeamte des Polizeieinsatzes kamen zum Einsatz. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Todesursache sei noch unklar, es gebe jedoch keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die anwesenden Freunde des 28-Jährigen mussten durch den Sanitätsdienst des Veranstalters psychologisch betreut werden.

„Fusion“ Festival - Polizei zieht Bilanz

Das „Fusion“-Festival findet seit mehr als 20 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern in Lärz bei Mirow statt. Das alternative Kulturfestival nahe der Müritz ist bei jungen Leuten sehr beliebt.

Die Polizei hat am Montag eine Bilanz nach dem Ende des „Fusion“- Festivals 2019 veröffentlicht. Die Zusammenarbeit der Polizei mit den Einsatzkräften von Zoll und Feuerwehr habe demnach gut geklappt. Insgesamt 51 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte es gegeben, teilte die Polizei mit. 39 Personen führten demnach ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In zehn Fällen wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von über 4.000 Euro realisiert. An der mobilen Wache des „Fusion“-Festivals sei eine Körperverletzung sowie ein Diebstahl angezeigt worden, heißt es weiter.

