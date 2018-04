Tierisches Fußball-Talent: Bär unterstützt Schiri in Russland 

Ein unglaublicher Anblick: Bei einem Fußballspiel im südlichen Russland überreichte ein großer Braunbär dem Schiedsrichter einen Fußball.

Pjatigorsk - Bei einem Fußballspiel in Südrussland hat ein Braunbär auf dem Spielfeld für ungewöhnliche Szenen gesorgt. Vor dem Anpfiff am Wochenende wurde der Bär namens Tima von einem Tierpfleger an den Spielfeldrand geholt, wie russische Medien am Dienstag berichteten. Daraufhin stellte sich das Tier auf seine Hinterpfoten, übergab dem Schiedsrichter den Ball und begann seine Tatzen aufeinanderzuschlagen, wie in einem Video des Fußballspiels in der Stadt Pjatigorsk zu sehen ist.

Die Stadtverwaltung habe den Auftritt genehmigt, sagte ein Vertreter des russischen Zweitligisten FC Maschuk-KMW der Zeitung „Sport-Express“. Man habe vor dem Spiel gegen FC Anguscht Nasran mit dem Zirkustier den Auftritt geprobt. Dadurch sollte dem rund 200 Kilo schweren Bären und auch dem Schiedsrichter die Angst genommen werden.

Internationale Tierschützer kritisierten die Aktion scharf. Ein derartiger Auftritt sei gefährlich und könne bei dem Bären enormen Stress auslösen, teilte die Tierschutzorganisation Peta mit. In Russland, wo in rund zwei Monaten die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, war die Aktion kein größeres Aufregerthema.

