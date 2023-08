Kinder-Zettel sorgt für Furore – „Nur weil irgendwelche Vollpfosten sich gestört fühlen“

Spielende und tobende Kinder stoßen bei einigen Nachbarn stets auf Unmut. In diesem Fall war weniger der Lärm als die mangelnde Rasenkunde Anlass zum Streit.

München – Wo viele Menschen auf einem Fleck zusammenkommen, da entstehen in der Regel auch Geräusche. Das gilt natürlich auch für das Wohnen. Gut finden das wohl nur die wenigsten: Jeder siebte stört sich einer Umfrage zufolge an dem Lärm in den eigenen vier Wänden. In den meisten Fällen werden dann gerne die Nachbarn dafür verantwortlich gemacht.

Fühlen sich Anwohner in ihrer heimischen Ruhe gestört, mutieren sie auch schon mal zu Hobby-Paartherapeuten, lassen ungeahnte musikalische Fachkenntnisse raushängen oder outen sich als ultimative Spaßbremse. Vor allem, wenn Kinder die Lärm-Verursacher sind, scheiden sich die Geister. So wie in diesem Fall, den ein Reddit-User auf der Social-Media-Plattform dokumentiert hat.

Kinder, die auf dem Rasen Fußball spielen? – „Nicht gestattet!“

Im Fall einer nicht näher erläuterten Wohngegend störte sich eine Eigentümergemeinschaft konkret am Fußballspielen der Nachbarskinder. Kicken auf dem heiligen Rasen? Geht mal gar nicht, finden die Platzhirsche und sprechen per Zettelaushang kurzerhand ein Verbot aus. Dabei scheinen sich die vermeintlichen Spielverderber in erster Linie nicht am Lärm zu stören.

„Wir sind in Kenntnis gesetzt worden, dass einige Kinder auf dem Rasen der Eigentümergemeinschaft des Öfteren Fußball spielen“, informieren die Eigentümer in dem Papierstück die Bewohnerinnen und Bewohner. „Das ist nicht gestattet“, heißt es weiter. Grund: „Durch das Bespielen der Rasenfläche kommt es zu Schäden des Grasbewuchses“. Im Nebensatz wird auf „dementsprechender Lärmbelästigung“ verweisen. Auch wegen möglicher Fensterscheiben, die durch fliegende Fußbälle kaputtgehen könnten, müsse das Spielen unterbunden werden.

Viel Verständnis ernten die Urheber dieses Aushangs nicht; weder von den Anwohnern vor Ort, noch im Netz. Der Beitragersteller konnte sich schon eine subtile Spitze gegen das Spiel-Verbot nicht verkneifen: In Anlehnung an „Die Simpsons“ betitelt er seinen Post mit: „Denkt doch an den Grasbewuchs“. In der US-amerikanischen Zeichentrickserie gibt es eine Figur, deren Running-Gag es ist, permanent an das Wohl des Nachwuchses zu erinnern („Denkt denn niemand an die Kinder!?“).

Eigentümer untersagen Nachbarskinder Fußballspielen und ernten Häme: „Hilfe, meine Rente macht Lärm!“

Auch in der Kommentarspalte finden sich wenig Fürsprecher für das Dekret zum Wohle der Wiese. Ein Nutzer hat einen konkreten, obgleich wenig diplomatischen Ratschlag zur Hand, wie die Anwohner seiner Meinung nach mit dem Verbotszettel umgehen sollten: „Abnehmen und als Klopapier verwenden“. Naja...

Hier einige der lustigsten, zynischsten oder originellsten Kommentare:

„Hilfe, meine Rente macht Lärm!“

„Wie deutsch willst du sein? Diese Leute: ja.“

„Warum gehen die Kinder heutzutage nicht mehr raus?“

„Dann werfen die Kinder halt lieber mit Steinen, statt zu kicken.“

„Boomer: Die Jugend von heute, hockt den ganzen Tag in der Bude rum. Früher waren wir immer draußen! Auch Boomer: .“

„Okay, dann eben Baseball.“

Ein Nutzer glaubt, das Verbot juristisch ausgehebelt zu haben und zitiert eine Textpassage des Zettels hämisch: „‘Die sich zurecht gestört fühlen.‘ Amtsgericht sagt: nein“. Damit bezieht er sich auf ein Urteil des Amtsgerichts München, bei dem eine Unterlassungsklage wegen Ruhestörung durch Kinderlärm abgewiesen wurde. „Kinderlärm ist als Ausdruck selbstverständlicher kindlicher Entfaltung grundsätzlich als sozialadäquat, zumutbar und zu akzeptierendes typisches Verhalten anzusehen“, heißt es in der Urteilsverkündung.

Lärmbelästigung oder verbotenes Betreten von Privatgrundstück?

Den Zuspruch eines Nutzers ist der Eigentümergemeinschaft dann aber doch sicher. Auf den Kommentar eines anderen Users, dass Lärmbelästigung durch Kinder von Anwohner hingenommen werden müsste, entgegnet er: „Vielleicht geht der Lärm ja weg, wenn sie aufhören auf Privatgelände herumzuspielen“. In dem besagten Falle wäre nicht der Lärm Zankapfel, sondern das private Grundstück der Eigentümer. „In erster Linie geht es aber um das verbotene Betreten“, belehrt er.

Wie der Disput ausgegangen ist und ob sich der Rasen denn nun etwas erholen konnte, geht aus dem Reddit-Beitrag nicht hervor. Es legt aber einmal mehr nahe, dass der Streit unter Nachbarn um Lärmbelästigung ein typisch deutsches Phänomen zu sein scheint. (rku)