Panini: Sind die Fußballbilder ein Spaß oder nur teure Langeweile?

Fußball-Fans sind wieder im Panini-Fieber: Vor der WM in Russland werden die Bilder eifrig gesammelt. Warum eigentlich? Unsere Autoren sind sich uneinig.

Pro: Panini ist eine Freude

+ Daniel Göbel Es ist immer das gleiche Muster. Vor jeder Welt- oder Europameisterschaft heizt Panini mit Stickern die Vorfreude aufs Turnier an. Diesmal bleibe ich hart, denke ich mir jedes Mal aufs Neue – kein Geld mehr für solch einen Unsinn verschwenden. Und jedes Mal scheitere ich grandios daran.

Egal ob an der Supermarktkasse, beim Tanken, am Kiosk, ja sogar beim Bäcker: Der Blick fällt immer sofort auf die blauen Pappboxen mit Stickern auf dem Tresen. Na gut, denke ich. Drei Tütchen kann man ja mal mitnehmen, das schadet ja nicht.

Zuhause angekommen, passiert dann leider das, was ich ohnehin schon befürchtet hatte. Der Geruch des Klebers, das Trennen der Sticker vom Papier, das Sortieren – Kindheitserinnerungen machen sich breit. Beim nächsten Mal Tanken sind es dann nicht mehr drei Tüten, sondern es ist gleich das Album samt Super-Pack mit zehn Stickertüten. Nun ist es vorbei und der Sammelehrgeiz ist geweckt. Wer erst einmal ein Album besitzt und die ersten Sticker einklebt, der wird auch weitersammeln. Denn wer will schon ein halb volles Album haben?

Selbstverständlich haben Kritiker Recht. Panini-Sticker werden immer teurer, die Fifa zockt die Menschheit ab, Müllberge leerer Stickertüten fallen an, manche Nummern sind offenbar deutlich seltener als andere zu bekommen.

Doch all diese rationalen Argumente haben keine Chance, wenn die Sammelleidenschaft geweckt ist. Und nichts geht über die innere Freude, wenn man es tatsächlich schafft, ein Album zu komplettieren.

Kontra: Panini ist nur Kommerz

Das einzige Panini-Album, das ich jemals besaß, war ein Fehler. Es war die Bundesliga-Ausgabe 1982. Auf dem Cover sprintete Bayern-Stürmer Karl-Heinz Rummenigge dem Hamburger Verteidiger Dietmar Jakobs davon. Es war eine andere Zeit: Die Stutzen hingen unten, kein Spieler trug Schienbeinschützer, und der HSV war eine erfolgreiche Mannschaft.

+ Matthias Lohr Ich habe das Album damals voll bekommen und mich sogleich geärgert, so viel Geld für all die Sticker ausgegeben zu haben. Panini-Bilder sind die langweiligste Art der Geldverschwendung. Man kauft Tüten mit Bildern, klebt die Fotos in ein Album und ärgert sich, dass man Dortmunds Marco Reus dreifach hat, Kölns Jonas Hector aber gar nicht.

Das sind die begehrten Nationalspielernamen von heute, mit denen sich 40 Jahre alte Männer noch einmal wie Kinder fühlen können, wenn sie die Bilder des Albums zur WM in Russland sammeln. Es ist die teuerste Form der Langeweile geworden.

Als die italienische Familie Panini 1960 anfing, an ihrem Kiosk in Modena Bildchen von Fußballern der Serie A zu verkaufen, kostete die Tüte zehn Lire - das wäre ein Cent. Heute zahlt man für fünf WM-Bilder 90 Cent, vor vier Jahren waren es immerhin noch 60. Wenn die Teuerungsrate weiter so ansteigt, kann man sich in ein paar Jahren gleich einen echten Neymar, für den Paris St. Germain voriges Jahr 220 Millionen Euro bezahlte, kaufen statt der 682 Bilder, die im Russland-Album Platz finden. Im günstigsten und unwahrscheinlichsten Fall wären das 120 Euro. Weil man aber immer manche Spieler doppelt hat, braucht man rein statistisch 4840 Sticker (oder 870 Euro), um das Album vollzukriegen.

Es ist komisch: Diejenigen, die so gern über die Kommerzialisierung des Fußballs schimpfen, sammeln mit besonderer Leidenschaft die Bildchen, die Kommerz in Reinform sind. Der Panini-Konzern wird in diesem Jahr übrigens 700 Millionen Euro Umsatz machen.

Mein neun Jahre alter Sohn will kein Panini-Album. Das Sammeln ist ihm "viel zu teuer", wie er sagt. Die Kinder von heute sind klüger als ihre Eltern. Dafür muss ich ihm von jedem Rewe-Einkauf Karten der deutschen Nationalmannschaft mitbringen, die man dort kostenlos bekommt. Schaut man die Kassiererin ganz traurig an, bekommt man übrigens meist noch zwei zusätzliche Tüten in die Hand gedrückt.

