Elf Jahre alte Flaschenpost von deutschem Paar im Gardasee entdeckt – ihr Wunsch ging in Erfüllung

Von: Johannes Welte

Vor elf Jahren versenkte ein deutsches Pärchen am Gardasee eine Flasche mit einem Brief. Jetzt wurde sie entdeckt – und eine Suche nach dem Paar gestartet.

München/Malcesine – Es muss ein unvergesslicher Urlaub gewesen sein, den Sabrina und Dennis im August 2012 am wohl beliebtesten See der Deutschen verbracht haben – dem Gardasee am Rande der italienischen Alpen. In London fanden gerade die Olympischen Sommerspiele statt, Schweden und Weißrussland hatten ein diplomatisches Geplänkel und Kanzlerin Angela Merkel hatte sich gerade unangekündigt mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy getroffen.

Das Pärchen aus Hamburg hatte sich damit wohl nicht beschäftigt, sie genossen eher die schönen Kiesstrände am Ostufer des Gardasees, den Sonnenuntergang am Fuß der Scaligerburg von Malcesine oder die Aussicht vom Monte Baldo.

Eine Flaschenpost kam in Malcesine am Gardasee nach elf Jahren wieder an. © Montage/Imago

Gardasee: Flaschenpost von deutschem Paar taucht nach elf Jahren wieder auf

Jedenfalls hatte sie der wunderschöne, blau schimmernde See mit seinem Wasser fasziniert. Sie waren offenbar nach einer Flasche Likör so ergriffen, dass sie einen Zettel nahmen und einen Brief an das idyllische Gewässer schrieben: „Lieber Gardasee, mit dieser Flaschenpost wünschen wir unseren Familien, unseren Freunden und uns, dass wir immer glücklich und gesund bleiben. Lieber Gardasee, bleib so schön und klar wie du heute bist“, heißt es auf dort auf Deutsch. Unterschrieben mit „Vielen lieben Grüßen“ von Sabrina und Dennis aus Hamburg.

Das Pärchen steckte den Brief in die leere Likörflasche, verschloss sie, legte Steine hinein und versenkte das Glasgefäß unter der Wasseroberfläche. Offenbar sollte die Botschaft für immer nur für den See bestimmt sein. Doch Mitarbeiter eines Wasserbauunternehmens wurden dem Portal ilrestodelcarlino.it zufolge bei der Wartung von Bootsankerplätzen und Signalbojen auf die Flasche aufmerksam. Und bargen sie im Wasser vor der Burg.

„So etwas ist mir natürlich noch nie passiert“, erklärt Stefano Agarri, 57 Jahre alt, Taucher und Inhaber des Unternehmens dem Portal. Er öffnete die Flasche und übergab den Brief der Gemeinde, die ihn am Montag (17. Juli) veröffentlichte.

Der Brief aus der Flaschenpost vom Gardasee © Commune di Malcesine

Italienische Stadträtin lädt Paar aus Hamburg nach Flaschenpost-Fund ein

Sara Pallua, Stadträtin für Tourismus in Malcesine, will das romantische deutsche Paar von 2012 wiederfinden: „Wir dachten, es wäre wirklich schön, diese beiden Leute wiederzufinden“, erklärte sie dem Corriere del Veneto.

„Wir möchten sie einladen, nach Malcesine zurückzukehren und ihnen ein weiteres unvergessliches Erlebnis bieten, mit einer kostenlosen Übernachtung in einem Hotel, einer Verkostung unserer typischen Produkte, einer Fahrt mit der Seilbahn auf den Monte Baldo und einem Besuch der Burg.“

Stadträtin bekräftigt: Wasser des Gardasees „schön und klar“ wie vor elf Jahren

Pallua konnte auch in Erfahrung bringen, dass der Wunsch des deutschen Pärchens in Erfüllung ging: Sie habe sofort die Wasserschutzbehörden kontaktiert, „um Daten über die Qualität des Wassers unseres Sees zu erhalten, da die Nachricht unterstreicht, wie schön und klar es vor elf Jahren war.“

Die Behörden hätten versichert, dass der Gardasee auch zurzeit in Ordnung sei, sowohl aus mikrobiologischer Sicht zum Baden geeignet als auch hinsichtlich der Wasserstände. Der Pegel hat sich seit Minusrekorden im Winterhalbjahr nach der Schneeschmelze und wolkenbruchartigen Regenfällen im Frühjahr wieder normalisiert.