Müssen Schottergärten jetzt zurückgebaut werden? Verwaltung schickt ersten Hausbesitzern Post

Von: Karolin Schäfer

Teilen

In den meisten Bundesländern sind reine Schottergärten verboten, da diese Pflanzen und Tieren kaum nutzen. Einigen Gartenbesitzern droht deshalb jetzt der Rückbau.

Bremen – Wer keine Lust auf Gartenarbeit, Unkraut jäten und gießen hat, denkt womöglich über einen Schottergarten nach. In den vergangenen Jahren konnte man die Steingärten in zahlreichen Vorgärten beobachten. Damit ist in vielen Kommunen allerdings Schluss.

Denn in fast allen Bundesländern sind solche Gärten mittlerweile verboten – abgesehen von Sachsen-Anhalt und Bremen, berichtete das Gartenmagazin Plantura. In der Bauordnung der Länder gilt nämlich: Nicht bebaute Flächen müssen begrünt werden. Allerdings scheinen sich nicht alle Gartenbesitzer daranzuhalten. Deshalb droht in einigen Städten jetzt der Rückbau der grauen Steinwüsten.

Schottergärten vielerorts verboten: Städte und Landkreise gehen gegen Steinwüsten vor

Die Stadt Karlsruhe etwa hat einen eigenen Beauftragten für Schottergärten. Im Stadtteil Stupferich seien 30 bis 40 Haushalte aufgefordert worden, ihre Gartenstücke zurückzubauen, berichtete die Tagesschau. Auch der Landkreis Oldenburg geht gegen Schottergärten vor. Die Betroffenen werden angeschrieben und müssen innerhalb von sechs Monaten ihren Garten umgestalten. Wer bis dahin nichts unternommen hat, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Schottergärten bieten Tieren und Pflanzen weder Nahrung noch Lebensraum. In vielen Bundesländern sind sie verboten. Deshalb droht jetzt der Rückbau. © Arnulf Hettrich/imago

In Schleswig-Holstein müssen Betroffene ebenfalls ihre Gärten zurückbauen, etwa in der Hafenstadt Husum, wie SHZ berichtete. Rund 30 Gärten würden sich nicht an die Bauordnung halten, hieß es. Die Gartenbesitzer würden in einem Schreiben von der Verwaltung darüber informiert.

Muss der Schottergarten zurückgebaut werden?

Müssen jetzt also alle Besitzer ihren Kies- oder Schottergarten umbauen? In den meisten Bundesländern und nach geltender Bauordnung lautet die Antwort „Ja“. Darauf reagieren aber nicht alle mit Verständnis. „Ein Unrechtsbewusstsein existiert oft nicht“, sagte eine Sprecherin der Stadt Pforzheim gegenüber der Tagesschau. Der Stadt Mannheim zufolge legen Besitzer häufig Rechtsmittel ein, was lange Verfahren nach sich zieht.

Kräuter für Anfänger: Die 10 besten für Balkon und Garten Fotostrecke ansehen

Grundsätzlich gilt: Ein paar Steine zu dekorativen Zwecken machen noch lange keinen Schottergarten aus. Diese bestehen nämlich überwiegend aus Kies, Split oder Schotter. Es wird weitgehend auf Rasen und Pflanzen verzichtet. Lediglich einzelne Gräser und Sträucher finden sich auf der mit Schotter bedeckten Fläche.

Schottergärten sind aus biologischer Sicht nicht sinnvoll

Vor allem aus biologischer Sicht werden Kies- und Schottergärten immer wieder kritisiert. Denn: Dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zufolge, bieten sie Tieren und Pflanzen weder Nahrung noch Lebensraum. „Eine Kiesfläche vor dem Haus bewirkt also lediglich, dass es heiß, stickig, staubig, laut, anstrengend und teuer wird und keine Tiere mehr den Garten besuchen“, hieß es weiter.

Das sind laut Nabu die größten Nachteile bei Schottergärten:

Steine heizen sich bei hohen Temperaturen auf und umliegende Pflanzen vertrocknen

Autolärm wird durch den Schotter verstärkt

Keine Nahrung oder Verstecke für Insekten

Wasser kann nicht abfließen

Bodenfruchtbarkeit geht verloren

Wenig Aufwand bedeutet ein Schottergarten zudem nicht. Laut Plantura müssen Algen, Moos und Laub regelmäßig entfernt werden. Darüber hinaus kann es ganz schön ins Geld gehen, denn Kies ist teuer – besonders für größere Flächen. In einigen Landkreisen in Niedersachsen wird jetzt das Wasser knapp. (kas)