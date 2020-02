Stinkendes Gasleck in der Sparkasse? Polizei und Feuerwehr erleben eklige Überraschung

Nicht ein Gasleck, sondern die Schweißfüße eines 27-Jährigen riefen die Feuerwehr in Kreuztal auf den Plan.

Ein Sparkassen-Kunde schlägt Alarm: Als er Geld abheben will, bemerkt er einen stechenden Geruch. Ein Gasleck gibt es nicht, dafür finden Polizei und Feuerwehr den wahren, ekligen Grund für den Gestank.

Kreuztal (NRW) - Ein Mann (27) aus Kreuztal im Siegerland wollte am Sonntag (9. Februar) in der Sparkassen-Filiale in Ferndorf Geld abheben. Als er den Schalterraum betrat, bot sich ihm ein seltsames Bild.

Hinter dem Tresen lag reglos ein Mann, dazu lag ein beißender Geruch in der Luft. Der Kunde alarmierte die Polizei, kurze Zeit später rückte auch die Feuerwehr an - wegen eines vermeintlichen Gaslecks.

Der wahre Grund für den ekelhaften Gestank überraschte die Einsatzkräfte, schreibt Siegerlandkurier.de*

