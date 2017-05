Fall Maddie jährt sich: Gedenkgottesdienst in Portugal

Zehn Jahre nach Maddies Verschwinden fand in einer kleinen Kirche in Praia da Luz eine Gedenkfeier statt.

Praia da Luz/London - Im Mai 2007 verschwindet die kleine Maddie in Portugal spurlos. Zum Andenken wurde zehn Jahre nach ihrem Verschwinden ein Gedenkgottesdienst gefeiert worden.

In einer kleinen Kirche kamen am Mittwochabend rund 50 Menschen zusammen, darunter einige britische Touristen. Zuvor hatten sie auf einer Klippe an der Algarve-Küste pinkfarbene Luftballons aufsteigen lassen. Maddies Eltern Gerry und Kate McCann nahmen in ihrem englischen Heimatort Rothley an einem Gedenkgottesdienst teil.

Die kleine Maddie war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Ferienwohnung ihrer Eltern in Praia da Luz verschwunden, während die Eltern in einem nahe gelegenen Restaurant zu Abend aßen. Von dem Mädchen fehlt seither jede Spur.



„Es gibt echte Fortschritte“

Die Polizei vermutet eine Entführung, schließt aber auch andere Möglichkeiten nicht aus. Die portugiesische Polizei stellte die Ermittlungen nach 14 Monaten ein, nahm sie fünf Jahre später jedoch wieder auf. Die britische Polizei eröffnete 2011 eigene Ermittlungen, die inzwischen jedoch zurückgefahren wurden.



Die Eltern haben die Hoffnung, ihr Kind eines Tages wiederzusehen, aber immer noch nicht aufgegeben. "Es geht vielleicht nicht so schnell wie wir wollen, aber es gibt echte Fortschritte, die uns ermutigen sollten, und wir müssen einfach weitermachen - was auch immer es kostet, wie lange es auch dauert", sagte Kate McCann am Sonntag in der BBC.



