Fünfjähriger verschwindet spurlos und taucht plötzlich an kuriosem Ort wieder auf

Ihr Sohn war einfach nicht mehr aufzufinden. Deswegen schlug seine Familie im niedersächsischen Geestland Alarm. Was folgte, war eine große Suchaktion - bis der Junge plötzlich wieder auftauchte.

Geestland - Die Suche nach einem vermeintlich verschwundenen Fünfjährigen hat in Niedersachsen ein glückliches Ende genommen. Etwa hundert Einsatzkräfte begannen am Mittwochabend, den Ort Geestland nach dem Kind abzusuchen, wie die Polizei in Cuxhaven am Donnerstag mitteilte. Gut eine Stunde nach der Alarmierung tauchte der junge dann aber "wohlauf" unter dem Sofa auf.

Wie die Beamten weiter mitteilten, informierte die Familie nach ersten eigenen Suchmaßnahmen gegen 18.15 Uhr die Polizei. Polizisten und Feuerwehrleute starteten daraufhin eine großangelegte Suche. Auch Spürhunde einer Rettungshundestaffel und Lautsprecherwagen kamen dabei zum Einsatz. Gegen 19.30 Uhr wurde der Fünfjährige aber unversehrt unter dem Sofa im Wohnhaus seiner Eltern entdeckt.

Gerade erst hatte ein anderer Vermisstenfall in Deutschland für Aufregung gesorgt, als das verschwundene Kind nach fünf Jahren plötzlich wieder auftauchte.

afp