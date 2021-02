Gefährlicher Software-Fehler: Daimler ruft über eine Million Mercedes-Modelle zurück

Große Rückrufaktion

+ © Mercedes-Benz AG – Global Comm Die Daimler AG muss aufgrund eines Software-Fehlers 1,3 Millionen Autos zurückrufen - auch die S-Klasse ist betroffen. © Mercedes-Benz AG – Global Comm

Aufgrund eines gefährlichen Software-Fehlers muss die Daimler AG über eine Millionen Mercedes-Modelle in den USA zurück in die Werkstatt rufen - es ist bereits die zweite Rückrufaktion in kurzer Zeit.