Gefährliches Unterfangen: Zwei Männer üben im Donau-Hochwasser Surfen 

Zwei junge Männer haben das Hochwasser der Donau am Freitag genutzt, um Surfen zu üben.

Tuttlingen - Dafür banden sie sich in Tuttlingen an einer wellenreichen Verengung der Donau mit Seilen an einer Brücke fest, wie die Polizei mitteilte. Passanten gingen von einem Notfall aus, als sie die 21 und 23 Jahre alte Männer im Wasser sahen, und wählten den Notruf. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr rückten an, womit für die Männer der Spaß vorbei war: Wegen der Unberechenbarkeit des Flusses mit Hochwasser wurden ihnen die Surfübungen verboten.

