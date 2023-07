Nina Chuba lästert über Stadt, die als hässlichste Deutschlands gilt: „Sieht aus wie ein Gefängnis“

Von: Nadja Pohr

Von ihrem Aufenthalt in Pforzheim ist Sängerin Nina Chuba zunächst überhaupt nicht angetan, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärt. © Fotomontage BW24/dpa/Marijan Murat/Screenshot Instagram/@ninachuba

Sängerin Nina Chuba ist derzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Während sie von der Schweiz nur schwärmen kann, schneidet Deutschland bei ihr nicht gut ab – besonders Pforzheim.

Pforzheim - Wer unter Fernweh leidet, der verspürt die Sehnsucht, vertraute Verhältnisse zu verlassen und in die weite Welt aufzubrechen. Wie öde, hässlich oder altmodisch unsere eigene Heimat ist, merken wir eben häufig erst, wenn wir andere Länder und Kulturen kennenlernen. So ähnlich muss sich wohl die deutsche Sängerin Nina Chuba derzeit fühlen.

Die beliebte junge Musikerin reist gerade von einem Live-Auftritt zum nächsten und lernt dabei verschiedene Städte in Österreich, der Schweiz und Deutschland kennen. Dabei fällt ihr nun auf, wie langweilig ihre eigene Heimat ist. Als Beispiel für die Eintönigkeit hierzulande nutzt Nina Chuba ausgerechnet die Stadt Pforzheim in Baden-Württemberg und lästert über sie auf Instagram.

„Was ist das?“: Sängerin Nina Chuba lästert auf Instagram über Pforzheim

„Ich war ja gestern in der Schweiz und ich muss sagen, immer wenn ich in der Schweiz bin, habe ich die besten Tage meines Lebens“, beginnt Sängerin Nina Chuba ihre Story auf Instagram. In dem Nachbarland von Deutschland spielte sie am 12. Juli in der Hauptstadt Bern auf dem Gurtenfestival. „Ich kann es nicht oft genug sagen, für mich ist die Schweiz das bessere Deutschland“, äußert sie. Doch wie das Tour-Leben für viele Musiker nun mal ist, ging es für die Künstlerin gleich wieder weiter. „Ich würde alles geben, um jetzt noch in der Schweiz zu sein und im Fluss zu liegen, aber wisst ihr wo ich bin? Ich bin in Pforzheim“, jammert Chuba.

Während sie in der Schweiz Sommerrodelbahn gefahren ist, im Backstage massiert wurde und ihr dort sogar die Haare geschnitten wurden, findet sie sich nun in der baden-württembergischen Stadt für den Auftritt auf dem Happiness Festival in Straubenhardt (Enzkreis) wieder. „Das einzige, was ich sehe, wenn ich rausgucke, ist dieser höllige Kirchenturm. Was ist das? Das sieht aus wie ein Gefängnis“, lästert die Sängerin. Bei ihren Followern erkundigt sie sich daher nach Tipps. „Ist Pforzheim für irgendwas bekannt? Gibt es hier geile Cafés?“, fragt sie.

Pforzheim ist laut Umfrage im Netz die hässlichste Stadt Deutschlands

In der Tat gehört Pforzheim nicht gerade zu den schönsten Städten im Südwesten. BW24-Leser wählten Pforzheim in einer Umfrage sogar unter die fünf hässlichsten Städte in Baden-Württemberg. Die User auf der Online-Plattform Reddit gehen sogar noch ein Stück weiter: Für sie ist Pforzheim die hässlichste in ganz Deutschland.

Weitere Clips auf Instagram zeigten: Am Ende konnte Nina Chuba wohl doch eine Beschäftigung in Pforzheim finden. Und im Ländle gibt es viele weitere einzigartige Orte zwischen Natur und Kultur zum Entdecken.