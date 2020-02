"Gefühllos und unbarmherzig" - Doppelmörder machte Handyfotos seines Opfers

Ein Mann tötet seine Ex-Frau und deren neuen Freund mit mehreren Messerstichen. Jetzt kommen schreckliche Details ans Licht.

Iserlohn - Im August hatte ein aus dem Kosovo stammender, 44-jähriger Mann, seine getrennt von ihm lebende Frau (43) und deren neuen Partner (23) am Bahnhof in Iserlohn im Sauerland brutal niedergestochen. Beide starben.

Jetzt steht der Mann, der in Bergisch Gladbach lebte, in Hagen vor Gericht. Ihm wird ein besonders grausames Verbrechen vorgeworfen. Laut Staatsanwalt soll er seine Frau, die sich etwa ein Jahr zuvor von ihm getrennt hatte, als sein Eigentum betrachtet haben, berichtet das Portal come-on.de*.

In einem Parkhaus am Bahnhof in Iserlohn hatte er dem Pärchen am Tattag aufgelauert und seine Ex-Partnerin brutal angegriffen - auch auf den 23-jährigen Freund der Frau stach er ein. Der konnte zunächst flüchten, wurde aber vom Täter verfolgt und in der Nähe der Bahngleise eingeholt.

Dort stach der 44-Jährige weiter brutal auf ihn ein - "dabei soll der Angeklagte seinem Opfer aus gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung durch diese weiteren Stiche zusätzliche Schmerzen und Qualen zugefügt haben“, heißt es in der Anklageschrift.

Perfide: Als sein zweites Opfer im Sterben lag, machte der Mörder Handyfotos von ihm und verschickte sie.

