Ford Fiesta prallt frontal auf VW Golf: Wie konnte der Unfall passieren?

Schwerer Unfall auf der L3333 bei Gelnhausen. Ein Ford Fiesta ist frontal mit einem VW Golf zusammengestoßen. Drei Menschen sind schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Update vom Sonntag, 25.08.2019, 9.19 Uhr: Nach dem schweren Unfall auf der L3333 am Samstagmittag sucht die Polizei weiterhin Zeugen, die Hinweise zur Unfallursache geben können. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 40-Jährige, die aus Wirtheim kommend in Richtung Höchst unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und beim Gegenlenken in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß ihr Auto mit einem VW Golf zusammen.

Dessen beide Insassen, ein 58-Jähriger und eine 51-Jährige aus Wächtersbach, erlitten schwere Verletzungen. Die Feuerwehr musste alle Menschen aus ihren Autos befreien. Die drei Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Polizeistation Gelnhausen sucht Unfallzeugen, die sich unter der Nummer 06151/8270 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden können.

Update, 24.08.2019, 15.05 Uhr: Die Vollsperrung der L3333 ist nach dem schweren Unfall vom Samstagmittag mittlerweile wieder aufgehoben. Die Aufräumarbeiten wurden beendet.

Update, 24.08.2019, 14.06 Uhr: Der Unfall auf der L3333, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden, ereignete sich um 11.30 Uhr am Samstagmittag, wie die Polizei mitteilt. Aktuell ist die Landstraße noch gesperrt. Der Gutachter sei noch vor Ort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren, so die Polizei. Wie lange die Sperrung noch andauert, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen.

Erstmeldung, 24.08.2019: Gelnhausen - Auf der Höhe des Sportplatzes bei Höchst (Gelnhausen) ist es am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Ford Fiesta ist frontal mit einem VW Golf zusammengestoßen. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Aktuell sind zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Eine 40-Jährige ist mit ihrem Ford Fiesta aus bislang unbekannter Ursache auf der L3333 von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit dem VW Golf einer Frau aus Wächtersbach zusammengestoßen. Dabei wurden die 40-jährige Ford-Fahrerin und auch die 58-jährige Golf-Fahrerin sowie ihr Beifahrer schwer verletzt.

Unfall auf der L3333: Drei Menschen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt

Der Aufprall des Ford Fiesta auf den VW Golf war so heftig, dass alle drei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Die Feuerwehr musste sie mit hydraulischen Geräten befreien. Zwei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz, wie die Polizei mitteilt.

Die L 3333 ist aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Polizei Gelnhausen sucht nun Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Sie können sich unter 06151/8270 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

