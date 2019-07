Autofahrer kommt von der Straße ab und fährt in eine Bushaltestelle

Verkehrsunfall in Gelsenkirchen

+ © Feuerwehr Gelsenkirchen Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. © Feuerwehr Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen-Feldmark ist am Montagabend ein Autofahrer in eine Straßenbahn-Haltestelle gerast. 29 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt.