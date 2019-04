Nach Bombendrohung in Gelsenkirchen: Polizei hat üblen Verdacht

Nach einer Bombendrohung in der Innenstadt von Gelsenkirchen hat die Polizei Entwarnung gegeben. Nach dem Einsatz laufen die Ermittlungen allerdings weiter.

Wegen einer Bombendrohung sperrte die Polizei die Innenstadt Gelsenkirchen (NRW) am Donnerstag (4. April 2019) weiträumig ab.

Mehrere Geschäfte und eine Einkaufstraße mussten gegen 10 Uhr geräumt komplett werden.

Nach drei Stunden gab die Polizei Entwarnung.

Update vom 4. April 15.02 Uhr: Nach der Bombendrohung gegen ein Bekleidungsgeschäft in Gelsenkirchen gehen die Ermittlungen weiter, wie teilt die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung mit. Die Identität des Anrufers und die Hintergründe der Tat stehen demnach aktuell im Focus.

Im Zuge des Vorfalls weist die Polizei außerdem eindringlich darauf hin, dass Anrufe dieser Art strafbar sind. Gegebenenfalls könne der Anrufer für die entstandenen Kosten des Großeinsatz „schadenersatzpflichtig“ werden.

Die Bombendrohung gegen ein Bekleidungsgeschäft war am Donnerstagmorgen per Telefon ausgesprochen worden. Daraufhin wurde das Geschäft und andere Läden in der Einkaufstraße in Gelsenkirchen geräumt.

Bombendrohung in Gelsenkirchen (NRW): Polizei gibt Entwarnung

Update 13.00 Uhr: Der Polizei-Einsatz an der Bahnhofstraße ist beendet, gibt die Polizei Nordrhein Westfalen bekannt. „Alle Sperrungen im Bereich der Fußgängerzone sind aufgehoben. Die umliegenden Geschäfte können wieder öffnen“, schreiben sie auf Twitter.

Allerdings dauern die Ermittlungen laut ihrem Post weiter an.

Der #Polizei-Einsatz an der Bahnhofstraße ist beendet. Alle Sperrungen im Bereich der Fußgängerzone sind aufgehoben. Die umliegenden Geschäfte können wieder öffnen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. #Gelsenkirchen — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) 4. April 2019

Innenstadt in Gelsenkirchen geräumt

Mehrere Geschäfte in der Innenstadt von Gelsenkirchen wurden geräumt, Teile der Innenstadt sogar abgesperrt. Wie die Polizei selbst bestätigte, ging eine Drohung gegen eines der Geschäfte ein. Die Bereiche von der Klosterstraße/Arminstraße bis zur Bahnhofsstraße wurden abgesperrt. Menschen die sich in den Läden aufgehalten haben, wurden von Einsatzkräften evakuiert. Auch die Zugangsstraßen Preuteplatz und Beskenstraße sind in Richtung Bahnhofstraße gesperrt. Der Einsatz durch die Polizei läuft bereits seit zwei Stunden.

+ Teile der Innenstadt wurden von der Polizei gesperrt. © Polizei

Gelsenkirchen (NRW): Bombendrohung gegen Geschäft eingegangen

Nach einer Drohung gegen ein Geschäft ist die #Polizei im Einsatz an der Bahnhofstraße in #Gelsenkirchen. Wir haben Absperrmaßnahmen getroffen und informieren Sie hier weiter. pic.twitter.com/ORsA2pvZCi — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) 4. April 2019

Wie die Polizei gegenüber derWesten bestätigte, handele es sich bei der Drohung um eine Bombendrohung, ob per Telefon oder schriftlich sei noch unklar. Wie eine betroffene Passantin gegenüber über dem Portal erzählte, sei die Evakuierung panisch abgelaufen.

Einen Einsatz in der Innenstadt gab es auch in Bielefeld, wie owl24. de* berichtet.

Erst vor wenigen Tagen kam es auch in Flensburg zu einem Einsatz. Die Polizei verhinderte dort offenbar einen Amoklauf.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.