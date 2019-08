Pink-Konzert in Gelsenkirchen: Polizei befürchtet Verkehrschaos wegen Großbaustelle

Autofahrer sollten auf ÖPNV umsteigen

+ © picture alliance/dpa US-Popstar Pink tritt am Freitag, 9. August, mit einer spektakulären Show in der Veltins Arena in Gelsenkirchen auf. © picture alliance/dpa

Am Freitag tritt Pink in Gelsenkirchen auf. Vor dem Konzert bahnt sich ein Verkehrschaos wegen einer Großbaustelle an. Hier sind Tipps, wie man den Stau vermeiden kann.