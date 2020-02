Angst nach mysteriösem Anruf: Polizei räumt Kaufhaus in Gelsenkirchen

Die Polizei sperrte das Geschäft in der Gelsenkirchener City weiträumig ab.

Aufregung in der Gelsenkirchener Innenstadt: Ein Kaufhaus wird geräumt, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Grund: ein mysteriöser Anruf eines Unbekannten.

Gelsenkirchen - Ein Großaufgebot der Polizei war am Donnerstagmorgen in der Gelsenkirchener Innenstadt im Einsatz. Der Grund: eine Bombendrohung gegen ein Kaufhaus an der Bahnhofstraße.

Nach Angaben der Polizei Gelsenkirchen nahm eine Mitarbeiterin des Geschäftes gegen 9.50 Uhr einen mysteriösen Anruf entgegen. Ein Unbekannter rief "Bombe" sowie "Rausschmiss" in den Hörer und legte anschließend auf.

Die Angestellten nahmen die Drohung sehr ernst und verständigten umgehend die Polizei. Was dann geschah, lesen Sie auf 24VEST.de*.

op

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.