Schusswechsel-Drama in Gelsenkirchen: Polizist wird durch die Haustür erschossen

Am Mittwochmorgen kam es in Gelsenkirchen zu einem Schusswechsel bei einem SEK-Einsatz. Ein Polizist starb.

In Gelsenkirchen kam es am Mittwochmorgen zu einem Schusswechsel.

Ein Polizist des Sondereinsatzkommandos (SEK) Münster wurde dabei tödlich getroffen.

Der Täter ließ sich widerstandslos festnehmen.

Update vom 29. April 2029, 12.58 Uhr: Ein Sprecher der Polizei erklärte gegenüber RUHR24, dass die Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses in einem laufenden Betäubungsmittelverfahren des Amtsgericht Essen vollzogen wurde. Es sei ein übliches Vorgehen, dass die Ermittlungen nun von einer anderen Dienststelle übernommen wurde. Die Ermittlungen setzen sich fort.

+ Bei einem Schusswechsel in Gelsenkirchen starb ein Polizist. © Bernd Thissen/dpa

Erstmeldung vom 29. April 2020, 11.18 Uhr:

Gelsenkirchen - Am Mittwochmorgen ist bei einem Einsatz des Sondereinsatzkommandos (SEK) ein Polizist gestorben, wie Bild.de berichtet. In der Augustin-Wibbelt-Straße in Gelsenkirchen kam es demnach zu einem Schusswechsel.

Gelsenkirchen: Schusswechsel endet für SEK-Polizist tödlich

Gegen 6 Uhr morgens sollte im Stadtteil Buer ein Durchsuchungsbeschluss aufgrund Rauschgiftbesitzes und -handels vollstreckt werden. Aufgrund von Informationen, dass der Mann möglicherweise in Besitz einer Waffe sei, wurde das Sondereinsatzkommando (SEK) in den Fall miteinbezogen.

Beim Versuch in das Haus einzudringen, soll der Beschuldigte Thomas K. Informationen der „Bild“-Zeitung zufolge das Feuer mittels einer Pistole durch die Tür eröffnet haben. Zwei Schüsse soll er dabei abgefeuert haben. Dies sagte auch der Polizeisprecher Christopher Grauwinkel gegenüber der „Bild-Zeitung“: „Der Beschuldigte hat mindestens zwei Schüsse abgegeben.“

Einer der Schüsse traf einen 28-jährigen Polizisten des SEK-Münster. Es kam zu einem Schusswechsel, wobei keiner der Schüsse den 29 Jahre alten Täter traf. Der angeschossene Polizist wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag er jedoch „etwa eine Stunde später“ an der Schussverletzung, wie die Polizei Gelsenkirchen auf ihrem offiziellen Twitter-Account. „Wir trauern mit der Familie des Kollegen“, wurde dort mitgeteilt.

Schusswechsel-Drama in Gelsenkirchen: Täter widerstandslos festgenommen

Der bislang unbekannte Täter konnte widerstandslos festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen sollen nun von der Polizei Krefeld geführt werden. Eine Mordkommission soll bereits gegründet worden sein.

Ein Kollege ist bei einem Polizeieinsatz in #Gelsenkirchen tödlich verletzt worden. Wir trauern mit seinen Angehörigen, Freunden und Kollegen und sind in Gedanken bei Ihnen. pic.twitter.com/g9Zmx5IziU — Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) April 29, 2020

In Zell im Wiesental wurde ein Mann getötet. Der Tatverdächtige ist derzeit auf der Flucht.

Tödlich endete auch ein Polizeieinsatz am Samstag (25. April) im nordrhein-westfälischen Dormagen.

Nach einer tödlichen Messerattacke in Essen sitzt ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft.