Germanwings-Maschine muss kurz nach Start in Hamburg umkehren

Hamburg - Schreck für die Insassen einer Passagiermaschine auf dem Weg nach Stockholm: Kurz nach dem Start in Hamburg verbreitet sich in der Kabine ein übler Geruch. Der Pilot bricht den Flug ab.

Wegen eines merkwürdigen Geruchs an Bord ist am Sonntagabend ein Germanwings-Flugzeug aus Hamburg auf dem Weg nach Stockholm umgekehrt. Sechs Menschen in dem Airbus 319 hatten über Unwohlsein geklagt, wie die Hamburger Feuerwehr am Montag mitteilte. Drei von ihnen waren Besatzungsmitglieder und wurden nach der Landung in ein Krankenhaus gebracht. Drei Passagiere wurden den Angaben zufolge von einem Notarzt untersucht und vor Ort versorgt.

Die Ursache für den Geruch in der Flugzeugkabine war zunächst unklar. „Die Untersuchungen laufen noch“, sagte ein Germanwings-Sprecher am Montagmorgen. Die Feuerwehr stand mit einem Löschfahrzeug, fünf Rettungswagen und weiteren Fahrzeugen auf dem Flughafen bereit.

dpa