Polizei sucht vermisste Frau: 82-Jährige schleicht sich auf fremde Hochzeit

Die Polizei suchte in Rheinland-Pfalz nach einer vermissten 82-Jährigen.

Eine 82-Jährige wurde vermisst, die Polizei suchte nach der Frau. Und fand die Bewohnerin eines Seniorenheims in Rheinland-Pfalz schließlich.

Germersheim - Eine kurzzeitig als vermisst gemeldete Bewohnerin eines Seniorenheims in Rheinland-Pfalz ist auf einer Hochzeitsfeier wiedergefunden worden. Die 82-Jährige war am Samstagabend mehrere Stunden lang ergebnislos in Germersheim gesucht worden, wie die Polizei mitteilte.

Es wurde befürchtet, dass die Frau, die jeden Tag spazieren geht, den Weg nicht mehr zurückfindet. Stattdessen stellte sich heraus, dass sich die Seniorin unter die Gäste einer Hochzeitsparty in der Nähe gemischt hatte. „Anscheinend wollte sie lieber feiern gehen statt zu Bett“, sagte ein Polizeisprecher.

dpa

