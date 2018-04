Gestohlene Geldbörsen nach mehr als 10 Jahren wiedergefunden

In einem Haus, das gerade saniert wurde, hat ein Bauarbeiter eine kuriose Entdeckung gemacht und drei Portemonnais gefunden, die vor fast 20 Jahren als gestohlen gemeldet waren.

Stralsund - Ein Bauarbeiter hat bei der Polizei in Stralsund drei Geldbörsen abgeliefert, die vor mehr als zehn Jahren gestohlen wurden. Er entdeckte die Portemonnaies in der Zwischendecke eines Hauses, das gerade saniert wird, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Da sich in ihnen zwar kein Geld mehr befand, aber Ausweise und ähnliche Personaldokumente, konnten die Beamten aus Mecklenburg-Vorpommern die Eigentümer kontaktieren.

Eigentümer konnten die verschwundenen Geldbörsen abholen

Zwei Geldbörsen waren vor 16 beziehungsweise 18 Jahren in Stralsund als gestohlen gemeldet worden, die dritte vor zehn Jahren im 50 Kilometer entfernten Prerow an der Ostsee. Die inzwischen 50, 71 und 80 Jahre alten Eigentümer holten sich ihre gut erhaltenen Brieftaschen vom Polizeihauptrevier ab. Wie sie in die Zwischendecke des Sanierungsobjekts gekommen waren, konnte die Polizei nicht mehr aufklären.

Lesen Sie auch: Frau mit 9 Kilo Schokolade unter dem Rock erwischt.

afp