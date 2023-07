Hitze in Deutschland: Dachgeschosswohnungen können gefährlich werden

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Viel Sonne und anhaltend hohe Temperaturen: Der Hitzesommer in Deutschland kann zur gesundheitlichen Belastung werden – besonders, wenn man im Dachgeschoss wohnt.

Bremen – Nachdem der Juni 2023 laut EU-Klimadienst der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen war, schlägt die nächste Hitzewelle in Deutschland wieder zu. Zahlreiche Regionen knacken die 30-Grad-Marke. Besonders Bewohner in Dachgeschosswohnungen geraten ins Schwitzen. Zwar lassen sich mit einigen Tipps die sommerlichen Temperaturen etwas aushalten. Doch kann die Hitze auch zur Gefahr werden?

In Dachgeschosswohnungen wird es schnell heiß. © Imago

Hitzewelle in Deutschland: Wie sich hohe Temperaturen auf die Gesundheit auswirken

Hitzewarnungen zeigen bereits, „dass die Hitze die Menschen beeinflussen kann“, sagte Andreas Matzarakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dem RND. Das bekommen besonders Menschen im Dachgeschoss zu spüren. Die Wände heizen sich auf – vor allem, wenn es tagelang heiß ist und auch in der Nacht kaum abkühlt. Solche Wohnungen bekommen dann viel mehr Sonne ab „als eine vertikale Fläche“, so Matzarakis.

Heißer Tag höchste Temperatur über 30 Grad Celsius Tropen Nacht Nacht, in der 20 Grad nicht unterschritten werden Quelle: DWD

Und wie wirkt sich das jetzt auf die Gesundheit aus? Eine zunehmende Hitzebelastung kann den Körper besonders beanspruchen und zu Problemen des Herz-Kreislaufsystems führen, informierte das Umweltbundesamt. Eine anhaltend hohe Lufttemperatur könne das „körpereigene Kühlsystem“ überlasten.

Betroffen sind davon vor allem ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. Das sind mögliche Symptome bei hoher Hitzebelastung:

Kreislaufprobleme

Kopfschmerzen

Erschöpfung

Benommenheit

Anhaltende Hitze in Deutschland wird für die Gesundheit „äußerst problematisch“

„Äußerst problematisch“ sind laut Umweltbundesamt heiße Tage in Kombination mit tropischen Nächten über einen längeren Zeitraum. Menschen seien nicht nur tagsüber extremer Hitze ausgesetzt, sondern können sich durch die fehlende Abkühlung in der Nacht nur schwer erholen. Die Innentemperatur in Gebäuden – gerade in Dachgeschosswohnungen – bleibt aufgrund der gespeicherten Wärme hoch.

Tornados, Wüstenstürme, Zyklone: 10 Wetterphänomene, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

„Das stellt irgendwann eine Dauerbelastung des Körpers dar“, erklärte Matzarakis dem RND. Auch für Schwangere und Kinder kann die Hitze zur Gefahr werden, mahnte der DWD-Experte. Entscheidend sei deshalb, ausreichend zu trinken, sich nicht zu viel zu bewegen und gesund zu ernähren.

Sommer-Wetter in Deutschland: Das droht bei zu viel Hitze

Wer zu viel Hitze abbekommt, dem drohen nicht nur Flüssigkeitsmangel und Erschöpfungszustände, sondern auch Herz-Kreislauf-Störungen und ein Hitzeschlag. Laut Matzarakis können sich daher auch Vorerkrankungen verschlechtern. Das bestätigen auch vermehrte Rettungseinsätze während Hitzeperioden in Deutschland. In den Hitzesommern 2003, 2006 und 2015 seien in Deutschland insgesamt etwa 19.500 Menschen zusätzlich an den Folgen der Hitzebelastung gestorben, meldete das Umweltbundesamt.

Wichtig ist deshalb, entsprechende Tipps zum Umgang mit der Hitze zu beachten. Durch den Klimawandel zeigt sich aber, dass die Lufttemperatur künftig zunehmen wird. Das bedeuten laut Umweltbundesamt heißere Sommer und eine höhere Hitzebelastung für den Körper. „Extreme Hitzeereignisse können dann häufiger, in ihrer Intensität stärker und auch länger anhaltend auftreten“, hieß es. (kas)