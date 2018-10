Brutale Gewalt: Junge Männer treten 17-Jährigen fast zu Tode

Brutal zusammengeschlagen und getreten wurde ein junger Mann in Schwelm (Nordrhein-Westfalen). Er schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr.

In Lebensgefahr befand sich ein 17-jähriger Wuppertaler nach einer Attacke von zwei jungen Männern im Alter von 19 und 16 Jahren. Sie schlugen und traten brutal auf ihn ein.

Schwelm - Die Tat ereignete sich am vergangenen Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr vor einer Spielhalle an der Untermauerstraße in Schwelm in Nordrhein-Westfalen.

Der 17-jährige aus Wuppertal saß mit seiner 15-jährigen Begleiterin auf einer Bank, als eine Gruppe Jugendlicher plötzlich auf sie zukam. Zwei junge Männer im Alter von 19 und 16 Jahren traten aus der Gruppe heraus und schlugen und traten plötzlich auf den 17-Jährigen ein. Dieser wurde dabei schwer verletzt.

Passanten, die das Geschehen beobachtet hatten, kamen dem Jungen zur Hilfe. Der Verletzte wurde dann mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Brutale Täter in Tatortnähe festgenommen

Dank der Beschreibungen des Opfers und der Zeugen konnten die Täter noch in der Nähe des Tatortes angetroffen und festgenommen werden. Sie stammen aus Schwelm und Ennepetal.

Warum es zu dem Angriff gekommen ist, ist noch nicht bekannt.

Ein Gutachten der Verletzungen ergab, dass der Angriff auf den 17-Jährigen so schwerwiegend war, dass er sich in Lebensgefahr befand. Lediglich das mutige Eingreifen der Passanten, die die Täter von weiteren Angriffen abhielten, verhinderte Schlimmeres, meldet die Polizei. Gegen den 19-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.

Polizei sucht Helfer

Die Polizei sucht noch nach einem der Helfer: Bei ihm handelt sich um einen Autofahrer, der anhielt und zur Hilfe kam. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellen SUV gehandelt haben. Der Mann war nicht mehr vor Ort, als die Polizei eintraf. Die Polizei bittet diesen dringend, sich unter der Telefonnummer 02333-91664000 zu melden.

Eine weitere brutale Prügelattacke ereignete sich erst vor wenigen Tagen an einem See in Münster. Dort prügelten Fremde auf drei zeltende Jungen ein, die verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.