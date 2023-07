Extrem-Wetter in Deutschland: Erst schwerer Sommersturm und Orkan – dann 40-Grad-Hitzewalze

Von: Helena Gries

Extreme Hitze mit schwülen Temperaturen kommt am Wochenende nach Deutschland. Doch vorher warnen Meteorologen vor einem Sommersturm mit starken Gewittern.

München – Das Wetter in Deutschland zeigt sich wieder sommerlich. Nach dem Sturmtief Nikolaus mit Schmuddelwetter in den vergangenen Tagen kommen am Wochenende dank Sahara-Hitze Temperaturen von bis zu 40 Grad. Bereits ab Freitag (7. Juli 2023) muss in weiten Teilen Deutschlands mit einer großen Hitzebelastung gerechnet werden. Doch vorher steht noch eher ungemütliches Wetter bevor.

Wetter-Experte Dominik Jung warnt sogar vor einem Sommersturm. Spitzenböen bis 80 oder 90 km/h seien im Nordwesten und Norden von Deutschland zu erwarten. „In der Spitze sind sogar um die 100 km/h möglich“, teilt der Meteorologe von wetter.net mit.

Wetter in Deutschland: DWD warnt vor Sturm und Gewittern

Bereits am Dienstag (4. Juli 2023) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Norden Deutschlands vor Wind- und Sturmböen. Am Mittwoch seien dann an der Nordsee zeitweise orkanartige Böen oder Orkanböen möglich. Von Westen heranziehende Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen seien zudem möglich. Diese können sich im Verlauf des Mittwochvormittags rasch auf den Osten und Südosten ausbreiten. Im Osten bestehe laut DWD die Gefahr von teils schweren Sturmböen, im Süden kann es zu Starkregen kommen.

Am Mittwoch kann es aufgrund des Sommersturms besonders heikel werden, denn die Sturmböen können mehr als 80 oder 90 km/h betragen. „Äste und Bäume können dabei abbrechen und für Behinderungen auf der Straße, aber auch bei der Bahn sorgen“, warnt Wetter-Experte Jung.

Extremes Wetter in Deutschland: Nach Sommersturm folgt Hitzewelle

Zum Wochenende erreicht Deutschland dann eine Hitzewelle. Grund dafür sind laut Meteorologen Temperaturen von über 47 Grad im Norden Marokkos. Diese extreme Hitze mit Spitzenwerten um 35 bis 39 Grad und Höchstwerten von 40 Grad macht sich ab Freitag (7. Juli 2023) in Deutschland breit.

Mittwoch, 5. Juli 2023 18 bis 27 Grad, im Westen und Norden stellenweise sehr stürmisch, einzelne Schauer und Gewitter Donnerstag, 6. Juli 2023 20 bis 27 Grad, wieder freundlicher und sonniger Freitag, 7. Juli 2023 25 bis 33 Grad, viel Sonnenschein und zunehmend sehr heiß Samstag, 8. Juli 2023 26 bis 35 Grad, viel Sonnenschein und große Hitze in Deutschland! Sonntag, 9. Juli 2023 28 bis 38 Grad, extreme Hitze, viel Sonnenschein, später im Westen einzelne Gewitter oder Unwetter Montag, 10. Juli 2023 28 bis 39 Grad, Mix aus Sonnenschein und Wolken, immer wieder Gewitter, teilweise Unwetter, große Schwüle Dienstag, 11. Juli 2023 24 bis 32 Grad, weiterhin schwül und gewittrig

Hitzewelle bringt Schwüle und unerträgliches Wetter: Abkühlung dann mit schweren Gewittern

„Die Hitze könnte uns am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag begleiten“, kündigt Jung an. Damit bleibt auch die Gefahr von Dürren und Waldbränden hierzulande vorerst gegeben. Die Abkühlung ab Dienstag (11. Juli 2023) geht dann allerdings mit schweren Gewittern einher. Wie viel kälter es danach werden könnte, ist laut Wetter-Experten allerdings noch unsicher.

Extremes Wetter in Deutschland: Nach einem Sommersturm mit starken Gewittern kommt eine Hitzewelle mit schwülen tropischen Temperaturen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Während der Hitze am Wochenende nimmt die Schwüle immer weiter zu und kann das Wetter daher sehr unerträglich machen. Besonders in den Ballungsräumen seien Nachtwerte um oder über 20 Grad möglich. Es stehen also auch tropische Nächte bevor. Während der heißen Tage empfiehlt es sich, ausreichend zu trinken, direkte Sonneneinstrahlung sowie anstrengende körperliche Aktivitäten zu vermeiden und auf Anzeichen von Hitzestress wie beispielsweise Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwächegefühl oder sogar Bewusstlosigkeit zu achten. (hg)