Gewitter in NRW angekündigt – nach den Hitzetagen knallt‘s

Die ersten kräftigen Gewitter soll es in der Nacht zum Dienstag geben (Symbolbild). © Patrick Pleul/dpa

Die heißen Tage verabschieden sich aus NRW. Dafür drohen neue Gewitter. Vor allem am Dienstag soll es verbreitet sehr nass und ungemütlich werden.

Köln – Kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen: So ungemütlich soll es Dienstag in NRW werden. Nach mehreren Hitzetagen mit teilweise über 30 Grad wird nun die Wetterwende eingeleitet. Schon in der Nacht zum Dienstag drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verbreitet Gewitter. Besonders heftig wird es laut aktuellen Vorhersagen aber wohl am Dienstagnachmittag. Da kann es lokal sogar Unwetter in einigen NRW-Regionen geben – inklusive heftigem Starkregen.

24RHEIN berichtet aktuell über die drohenden Gewitter in NRW.