Aktuelle Gewitter: Wie erfahre ich, wo das Unwetter zuschlägt?

Erst kommt die Hitze, dann das Gewitter: Doch woher weiß man, ob es gleich ein Unwetter im Heimatort gibt? Im Internet gibt es viele Seiten, die vor aktuellen Gewittern warnen. Eine Auswahl.

Normalerweise ist der Mai ja nicht der typische Monat für starke und schwere Gewitter. Erfahrungsgemäß sind es eher die Hochsommermonate, die für solche Unwetter sorgen. Doch der Mai 2018 wollte einfach nicht die milden Frühlingstemperaturen mit sich bringen, die üblich sind.

Stattdessen ist dieser Mai sogar Rekordverdächtig. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es zuletzt im Jahr 1889 im Mai so heiß wie 2018. Der DWD hat zudem insgesamt 275 Sonnenstunden für den Mai 2018 protokolliert.

Weil es so heiß war, musste es sich offenbar auch drastisch abkühlen. Doch wo gewittert es gerade? Und wo muss ich mich in Acht nehmen? Antworten darauf geben nicht nur die Wetterberichte im Fernsehen, sondern auch zahlreiche Seiten im Netz. Beispielhaft haben wir ein paar Wetter-Seiten aus dem Netz in unsere Auflistung aufgenommen. Alle Seiten und Dienste sind kostenlos online nutzbar.

Deutscher Wetterdienst

Der Deutsche Wetterdienst bietet auf einer Unterseite eine Übersicht zu Unwetterwarnungen in der Bundesrepublik an. "Gewitter inklusive Begleiterscheinungen" lassen sich über ein Icon auf der DWD-Seite rechts oben neben der Grafik, die sich automatisch aktualisiert, anzeigen.

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe betreibt eine Seite, die unter warnung.bund.de genau anzeigt, wo überall in Deutschland vor gefährlichen Gewittern gewarnt wird. Man kann entweder über den Browser zulassen, dass die Seite erkennt, für welchen Ort man die Warnungen braucht oder aber, man gibt seine Postleitzahl ein.

Dieses Video ist nicht Bestandteil der HNA Berichterstattung, sondern gehört zur externen Plattform Glomex.

Will man seinen Ort nicht preisgeben, zeigt sich eine Liste mit allen Unwetterwarungen für die gesamte Republik. Auf dieser Seite werden aber nicht nur schwere Unwetter und Gewitter gemeldet: Fällt beispielsweise die Notrufnummer 112 in einem oder mehreren Bereichen aus, dann gibt es auch dazu eine offizielle Meldung.

Blitzortung

Auf Blitzortung.org gibt es ein komplettes Netzwerk für Gewitter und Blitze - und zwar in Echtzeit. Die Website zeigt Gewitter und Blitze der jüngsten 120 Minuten. Es gibt aber auch Archivdaten, auf die der User zugreifen kann. Eine große Grafik zeigt die komplette Weltkarte. Man kann auch in eine Ansicht wechseln, die Unwetter für jeden einzelnen Kontinent anzeigt.

Gewitter-Radar

Die Seite www.wetterprognose-wettervorhersage.de hat ein aktuelles Gewitter-Radar als Grafik integriert. Durch verschiedene Farben auf der dynamischen Grafik ist nicht nur die Intensität des Gewitters, sondern auch das Alter der Blitze in Minuten sichtbar. Jeder bunte Punkt stellt einen Blitz dar. Aktive Gewitter/Blitze sind rot gekennzeichnet. Vergangene Gewitter werden blau angezeigt. So lassen sich Gewitter in Deutschland via Grafik live verfolgen.

Gewitter in Echtzeit

Unter www.lightningmaps.org zeigt eine große Grafik, die sich beliebig verkleinern lässt - Gewitter werden in Echtzeit protokolliert. Dort, wo rot-gelbe Punkte bewegte Kringel bekommen, gewittert es. Es gibt die Optionen, sich die Blitze der vergangenen Minuten und der vergangenen Stunde anzeigen zu lassen. Dazu geht man mit der Maus einfach links oben in der Grafik auf den Menüpunkt "Verzögerung".

Rain Today - App zur Übersicht

Neben Seiten im Netz gibt es auch massenhaft Wetter-Apps. Eine davon heißt Rain Today und ist für Android im Google Play Store und für iOS kostenlos erhältlich. Mit der App gibt es bis eine Stunde im Voraus eine konkrete Info zu Regen und Gewitter. Wer will, bekommt Gewitterwarnungen auch direkt als Push-Mitteilung auf den Handy-Bildschirm. In der App lässt sich auf eine Grafik umschalten, die dann auch als Simulation für eine Vorhersage genutzt wird.

Auswirkungen von Gewitter und Unwetter in der Region

Erst am Freitagmorgen war die A49 zwischen Wabern und Fritzlar gesperrt. Grund war eine Überflutung: 20 Zentimeter hoch stand das Wasser auf der Fahrbahn in Nordhessen. Dramatische Szenen spielten sich in dieser Woche auch im Landkreis Northeim ab. Dort traf es Bad Gandersheim besonders schlimm. Menschen waren durch ein Unwetter in ihren Häusern eingeschlossen. Es entstand ein Schaden in Höhe von Millionen. Auch am Freitag wurde es durch Starkregen wieder ungemütlich: In Einbeck und Altgandersheim rückten die Wehren erneut zum Großeinsatz aus.

Rubriklistenbild: © Symbolbild: pixabay.com