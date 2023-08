Gewitter und Starkregen in NRW – doch dann könnte ein kleiner Sommer kommen

Ab Donnerstag, 24. August kann es in NRW zunehmend Gewitter geben. © Matthias Habel/imago

In NRW gibt es erneut Gewitter und Starkregen. Danach wird es kühler – jedenfalls bis zum Wochenende. Dann sollen die Temperaturen deutlich steigen.

Köln - Das Wetter ist trüb in NRW - und wird ab Mittwoch (30. August) sogar noch einmal richtig ungemütlich. Dann soll es laut dem Deutschen Wetterdienstes (DWD) Gewitter und Starkregen geben. In den Tagen darauf kühlt es sich in NRW ab, die Temperaturen gehen teilweise auf 17 Grad zurück, nachts gar bis 7 Grad. Am Wochenende dann könnte es noch einmal ein ganz kleines Sommer-Comeback geben.

24RHEIN berichtet, wie das Wetter in NRW in den kommenden Tagen und am Wochenende werden soll.