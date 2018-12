Junger Mann zieht mit neuer Bekanntschaft um die Häuser - plötzlich passiert es

Ein 22-Jähriger ist mit einer neuen Bekanntschaft in der Stadt unterwegs - was dann passiert, hat der junge Mann nicht kommen sehen.

Gießen - Ein 22-Jähriger hat am Gießener Bahnhof eine Bekanntschaft gemacht, mit der er durch die Nacht zog. Doch als der junge Mann seinem neuen Kumpel Bargeld in die Hand drückte, musste er eine böse Überraschung erleben. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Gießen: Mann denkt, er hat neuen Kumpel zum Feiern - doch das nimmt böses Ende

Was war passiert? Kürzlich lernten sich zwei Männer am Gießener Bahnhof kennen und beschlossen, gemeinsam durch die Nacht zu ziehen. Vom Bahnhof machten sich die beiden Männer auf den Weg in die Frankfurter Straße. Dort hob der 22-Jährige, der kurz später zum Opfer eines Verbrechens werden sollte, 100 Euro von seinem Konto ab. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Gemeinsam gingen sie weiter über die Wilhelmstraße in Richtung der Straße Rodthol - dann passierte es!

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht drückte der alkoholisierte 22-Jährige seinem vermeintlichen Kumpel 70 Euro in die Hand. Der sagte, er würde Alkohol besorgen und ließ den jungen Mann in diesem Glauben an einer Kreuzung in Gießen zurück. Doch der Unbekannte hatte mit dem Geld andere Pläne und machte sich aus dem Staub. Die Polizei merkt an, dass der Täter vermutlich den alkoholisierten Zustand des Gießeners ausgenutzt hat.

Unbekannter Täter klaut Geld - Polizei Gießen ermittelt

Der dreiste Dieb soll zwischen 25 und 27 Jahre alt sein und schwarze Haare sowie einen Vollbart tragen. Er sei etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Zur Tatzeit trug er dunkle Bekleidung. Hinweise über den Mann nimmt die Polizei in Gießen unter der 0641/7006-3555 entgegen. Die extratipp.com*-Leser staunen aktuell auch über diese Meldung: Junger Mann liegt bewusstlos auf dem Gehweg - roter BMW gibt Rätsel auf.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.