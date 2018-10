Beamte kontrollieren vor Kindergarten - und können nicht fassen, was ein Vater macht

Polizisten kontrollieren Eltern vor einem Kindergarten - und können es nicht fassen, wie sich ein Vater im Auto verhält.

Gießen - Die Polizei im hessischen Gießen (ca. 86.000 Einwohner) kontrollierte am Dienstagmorgen (9.10.) Autofahrer vor einem Kindergarten, wie extratipp.com* berichtet. In nur 60 Minuten, also zwischen 8 und 9 Uhr am Morgen, kontrollierten die Polizisten 20 Autos. Im Visier der Beamten: Die Eltern. Die Polizisten wollten prüfen, ob Mama und Papa den Nachwuchs im Auto richtig gesichert hatten.

Gießen: Polizisten kontrollieren vor Kindergarten - und können es nicht fassen

Das ernüchternde Ergebnis nach einer Stunde Kontrolle teilte die Polizei Gießen via Facebook mit: "Von diesen 20 werden bei 9 Fahrzeugen Feststellungen getroffen, über die man nur den Kopf schütteln kann."

Die Bilanz der Kindergarten-Kontrolle: Drei Elternteile fuhren mit ihren Kindern ohne jegliche Sicherung beim Kindergarten vor. Im Klartext heißt das: Die Kinder saßen weder in einem Kindersitz noch waren die Schutzbedürftigen im Wagen angeschnallt. Den Verantwortlichen erwartet ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg, so die Polizei Gießen in einer Mitteilung.

Gießen: Vater vor Kindergarten macht Polizisten sprachlos

Besonders das Verhalten eines Vaters machte die Polizisten sprachlos:"Darunter hatte sogar ein Vater sein Kind als Beifahrer auf dem Schoß - vom Gurt keine Spur." Drei weitere Autofahrer hatten ihr Kind nicht ordnungsgemäß gesichert - der erforderliche Kindersitz war einfach nicht vorhanden. "Die Kinder waren fünf bzw. sechs Jahre alt und kleiner als 150 cm. Der Gurt liegt hier im Bereich des Halses der Kinder an und reicht alleine zur Sicherung nicht aus. Dazu kam noch einmal eine Handy-Benutzung am Steuer und diverse kleinere Mängel", so die Polizei weiter.

Die Polizei Gießen gibt Eltern folgende Ratschläge:

Erst angurten, dann losfahren.

Auch in Fahrzeugen von Bekannten sollte immer darauf geachtet werden, dass das Kind gesichert ist.



Kinder sollten immer auf der Seite des Bürgersteigs ein- und aussteigen.

