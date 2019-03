Schüler finden Babyleiche im Wald - Polizei nennt erste Details

In Glinde haben Schüler in einem Wald nahe ihres Schulzentrums eine Babyleiche gefunden, nun soll der Säugling obduziert werden. Die nennt Polizei erste Details.

Update 16.30 Uhr: Mittlerweile kommen mehr Einzelheiten zu der in Schleswig-Holstein gefundenen Babyleiche ans Licht. Ein Polizeisprecher äußerte am Freitag gegenüber Bild, dass das Kind teils „verscharrt im Erdreich“, teils „mit einem blauen Handtuch bedeckt“ gefunden worden sei. Nun ginge es darum, die Todesursache und Identität des Säuglings zu klären. Ob es sich jedoch um einen Vermisstenfall handle, könne man wegen des frühen Ermittlungsstandes noch nicht sagen. Es werde jedoch überprüft. Die Schüler, die den toten Säugling während einer Aufräumaktion gefunden hatten, würden nun von seelsorgerisch betreut werden, so der Polizeisprecher weiter.

Babyleiche von Schülern beim Müllsammeln gefunden in Glinde im Wald gefunden! Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat was im Bereich Gellhornpark in den letzten zwei Wochen beobachtet.

Hinweise an die Polizei-Lübeck unter 0451/1310 melden! https://t.co/C8BrNKrgMO@SH_Polizei #polizei pic.twitter.com/8noI50FKpA — Marco Zitzow (@MarcoZitzow) 22. März 2019

Glinde/Schleswig-Holstein: Schüler finden Babyleiche

Urpsrungsartikel vom 22. März, 15.25 Uhr: Glinde - In der Nähe eines Schulzentrums in Glinde in Schleswig-Holstein ist die Leiche eines Säuglings gefunden worden. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck hätten Ermittlungen zu den Todesumständen und zur Todesursache aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wegen des frühen Ermittlungsstandes könnten noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

+ Ermittler der Polizei stehen in einem Waldstück. Schüler sollen dort am Vormittag die Leiche eines Kindes gefunden haben. © dpa / Daniel Bockwoldt

Die Babyleiche sollte obduziert werden. Die Polizei sucht außerdem nach möglichen Zeugen.

Lesen Sie auch: Im Februar 2019 war erst das Urteil gegen eine Hamburgerin gefallen, die wegen Totschlags auf der Anklagebank saß. Die Knochen ihres Säuglings, der höchstens drei Wochen am Leben gewesen war, wurden 2017 in einem Waldstück bei Viernheim, Hessen, gefunden. Für den Tatvorwurf gab es nicht genügend Beweise. Die Richter folgten in ihrem Urteil jedoch der Forderung der Staatsanwaltschaft und schickten die Frau in eine geschlossene psychiatrische Klinik.