Schüler finden Babyleiche

Ermittler der Polizei stehen in einem Waldstück. Schüler sollen dort am Vormittag die Leiche eines Kindes gefunden haben.

In Glinde haben Schüler in einem Wald nahe ihres Schulzentrums eine Babyleiche gefunden. Die Leiche des Säuglings soll obduziert werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Glinde - In der Nähe eines Schulzentrums in Glinde in Schleswig-Holstein ist die Leiche eines Säuglings gefunden worden. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck hätten Ermittlungen zu den Todesumständen und zur Todesursache aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wegen des frühen Ermittlungsstandes könnten noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Babyleiche sollte obduziert werden. Die Polizei sucht außerdem nach möglichen Zeugen.

dpa/afp

Lesen Sie auch: Im Februar 2019 war erst das Urteil gegen eine Hamburgerin gefallen, die wegen Totschlags auf der Anklagebank saß. Die Knochen ihres Säuglings, der höchstens drei Wochen am Leben gewesen war, wurden 2017 in einem Waldstück bei Viernheim, Hessen, gefunden. Für den Tatvorwurf gab es nicht genügend Beweise. Die Richter folgten in ihrem Urteil jedoch der Forderung der Staatsanwaltschaft und schickten die Frau in eine geschlossene psychiatrische Klinik.