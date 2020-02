Schule in Göttingen nach Drohmail geschlossen - jetzt äußert sich Innenministerium

Wegen einer anonymen Drohmail fällt der Unterricht am Hainberg-Gymnasium in Göttingen (Niedersachsen) aus. Die Polizei ist mit Maschinenpistolen im Einsatz.

Update am 25.02.2020, 10.47 Uhr: Nun gibt es weitere Informationen zu der Absperrung des Hainberg-Gymnasiums in Göttingen. Offenbar ist in der Nacht zu Dienstag (25.02.2020) eine Drohmail an die Schule geschickt worden. Es werden sowohl Inhalt und Empfänger aus „ermittlungstaktischen Gründen“ von der Polizei geheim gehalten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) wurde am Vormittag über den Zwischenfall informiert. Zu dem Zeitpunkt war von einer „Anschlagsdrohung“ die Rede.

Pistorius geht allerdings nicht von einer extremen Bedrohung aus. Er bezeichnete die Lage als "am unteren Level der Ernsthaftigkeit", schreibt die Braunschweiger Zeitung.

Erstmeldung vom 25.02.2020, 8.40 Uhr: Göttingen - Wegen einer anonymen Drohmail fällt der Unterricht am Hainberg-Gymnasium in Göttingen (Niedersachsen) am heutigen Dienstag (25.02.2020) aus. Betroffen sind die beiden Standorte der Schule in der Immanuel-Kant-Straße und im Friedländer Weg, teilt die Polizei mit.

Einzelheiten, worum es in der Drohmail ging sowie auch zu ihrem genauen Inhalt, werden von der Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht veröffentlicht. Aktuell laufen an beiden Standorten des Hainberg-Gymnasiums in Göttingen die „polizeilichen Maßnahmen“.

Die Bereiche um die Schulstandorte wurden dafür abgesperrt. Beamte der Zentralen Polizeidirektion und Spezialhunde sind für die Suche nach verdächtigen Gegenständen angerückt. Im Bereich der Schule sind auch Polizisten mit Maschinenpistolen vor Ort.

Außerdem hat die Polizei zahlreiche weitere Einsatzkräfte zusammengezogen. Die Beamten weisen außerdem darauf hin, sich nicht an Spekulationen zur Tat zu beteiligen und keine Gerüchte zu verbreiten.

Göttingen: Hainberg-Gymnasium wegen Drohmail zu – Schüler informiert

Die Schüler wurden bereits vor Unterrichtsbeginn darüber informiert, dass der Unterricht am Hainberg-Gymnasium in Göttingen ausfällt. Viele von ihnen machten sich nach dieser Nachricht sofort wieder auf den Heimweg. Die Polizei will weiter berichten, wenn nähere Erkenntnisse zum Vorfall vorliegen.

Am Hainberg-Gymnasium in Göttingen werden laut der Website der Schule insgesamt ca. 1200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Bei einem anderen Vorfall in Nor dhessen wurde nach der Bombendrohung gegen das Rathaus in Vöhl (Hessen) das Gebäude von der Polizei wieder freigegeben. Das Motiv des Anrufers ist unklar.

In Kassel gab es ebenfalls einen ähnlichen Vorfall an der Paul-Julius-von-Reuter-Schule im Stadtteil Mitte. Die gesamte Schule wurde evakuiert. Wenige Tage nach dem Vorfall ging erneut eine Drohung in der Schule ein, berichtet hna.de*.

